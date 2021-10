WTCR: Jordi Gené salta Most per motivi personali

Jordi Gené salterà le gare del FIA WTCR che si svolgono questo fine settimana in Repubblica Ceca.

Poco prima di scendere in pista all'Autodrom Most è giunta la notizia che lo spagnolo non sarà in griglia per motivi personali.

La Zengő Motorsport Drivers’ Academy non avrà un rimpiazzo che possa salire sulla Cupra Leon Competición di Gené, mentre da Cupra Racing hanno fatto sapere che non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni in merito.

Jordi Gené, Zengo Motorsport Drivers' Academy CUPRA Leon Competición Photo by: WTCR