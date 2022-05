WTCR | Il BRC Racing Team punta in alto a Pau

BRC Hyundai N Squadra Corse gareggerà per entrambi i titoli, teams e piloti, nella seconda stagione con la competitiva Hyundai Elantra N TCR.

In vista del primo round della stagione, il team ha svolto un’intensa sessione di test con i suoi due piloti, Norbert Michelisz e Mikel Azcona, in alcuni circuiti europei.

Il circuito di Pau-Ville, con i suoi 2,760 km ospiterà il round inaugurale della stagione FIA WTCR 2022, rispettando la tradizione che vede il primo evento della stagione WTCR in un circuito cittadino.

Considerando che il circuito non è mai stato presente nel calendario WTCR, le due sessioni di prove libere giocheranno un ruolo cruciale per definire le prestazioni di questo weekend.

BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR Photo by: Hyundai Motorsport

BRC Racing Team ha ottenuto dei successi nel vicino circuito di Pau-Arnos, dove si sono tenute le precedenti Race of France nell'ottobre 2021. La squadra aveva mostrato ottime prestazioni con la Hyundai Elantra N TCR, ottenendo un podio con Gabriele Tarquini ed un totale di quattro piazzamenti a punti durante il weekend.

Le attività in pista dell'edizione 2022 avranno inizio sabato 7 maggio con le due sessioni di prove libere seguite dalle qualifiche. Le due gare sono programmate per domenica 8 maggio; l'ultima prevede una griglia parzialmente invertita. Le gare si distingueranno per la durata: 30 minuti più un giro per la gara 1 e 25 minuti più un giro per la gara 2.

Il Team Principal della BRC Hyundai N Squadra Corse Gabriele Rizzo dichiara: "Non vediamo l’ora di partecipare al primo evento della stagione WTCR 2022 e vogliamo dimostrare le nostre ambizioni di vittoria fin dall'inizio. La gara a Pau sarà una grande sfida soprattutto per i piloti".

"Circuito cittadino con diversi cambi di ritmo, passaggi molto ravvicinati ai muretti dove trovare il giusto ritmo rapidamente sarà la chiave del successo. È un circuito impegnativo e selettivo e ogni errore costerà molto caro".

"Per quanto riguarda la stagione, la continuità rappresenterà la chiave del successo; siamo fiduciosi del nostro pacchetto tecnico, della Hyundai Elantra N TCR e della preparazione svolta nell’inverno".

"Con Norbert e Mikel siamo convinti di poter competere per le vittorie, regalando agli spettatori delle gare adrenaliniche”.

Norbert Michelisz, Mikel Azcona, BRC Hyundai N Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR Photo by: Hyundai Motorsport

Michelisz aggiunge: "Quella di Pau è una pista impegnativa; si tratta di un circuito che richiede il massimo impegno fin dal primo momento. Per noi piloti le circostanze impongono una specifica messa a punto dell’auto per spingerla al limite nel momento giusto durante le qualifiche".

"Non è ammesso alcun margine d'errore. Confido nel nostro pacchetto tecnico; la Hyundai Elantra N TCR è un’auto straordinaria. Sarà cruciale classificarsi all'interno della top ten per ottenere dei buoni piazzamenti durante le gare”.

Azcona afferma: "Mi sento molto fiducioso alla guida della Hyundai Elantra N TCR. Fin dal primo momento all'interno dell'auto, ho avuto una grande confidenza. Ciò mi permette di guidare spingendomi oltre i limiti con facilità".

"L'obiettivo di questo weekend è quello di dare il meglio. Trattandosi di un circuito cittadino, è importante partire bene dai primi giri in pista e trovare il giusto ritmo. Mi sono allenato il più possibile con l'aiuto del simulatore poiché occorre avere piena conoscenza nei circuiti cittadini".

"Alla luce della mia esperienza dello scorso anno, della qualità dell'auto e della mia preparazione, sono certo di poter gareggiare per la vetta del campionato”.