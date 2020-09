WTCR: Hyundai non corre in Germania per polemica!

Clamorosa scelta di Hyundai Motorsport, che ha deciso di non prendere parte alle gare del FIA WTCR in Germania.

La massima serie turismo in questo weekend è di scena sul Nürburgring Nordschleife, ma le i30 N di BRC Racing Team ed Engstler Motorsport non scenderanno in pista sull'Inferno Verde, in polemica con gli organizzatori per il trattamento che viene loro riservato in termini di Balance of Performance e altre decisioni gestionali.

Dopo le gare di Zolder, nelle quali le Hyundai avevano sofferto terribilmente la mancanza di adeguata potenza per giocarsela con le vetture rivali, è stato emesso un nuovo bollettino tecnico nel quale si evidenziava un cambio di parametri per la centralina ECU comune, a questa non è solo la prima cosa che non ha soddisfatto Andrea Adamo e i suoi collaboratori.

L'altra, ormai ben nota da tempo, è la presenza della Cyan Racing con le quattro Lynk & Co, che ha tanto di team ufficiale e poco di 'cliente supportato' come invece vorrebbe il concetto TCR. A questo si aggiunge che le Audi stanno correndo con una centralina diversa (in deroga) e non montando quella comune che il regolamento 2020 prevede.

Dopo un paio di giorni di discussioni fra i vertici del campionato e quelli della Casa coreana, questa mattina Hyundai Motorsport ha emesso un durissimo comunicato.

"Hyundai Motorsport non sente di avere lo stesso trattamento riservato agli altri Costruttori e relativi team clienti - si legge nella nota - Pare che non sia la benvenuta, per cui la Casa non verrà rappresentata in Germania da BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse ed Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, che sono già in loco".

Ciò significa dare una bella mazzata al campionato e alle speranze di difesa del titolo di Norbert Michelisz, che con Gabriele Tarquini è impegnato sulle Hyundai di BRC, mentre sulle due della squadra tedesca ci sono Luca Engstler e Nicky Catsburg.

Adamo non ha mai fatto mistero della non condivisione di gestione del WTCR, lavorando spesso dietro le quinte per garantire un equilibrio al campionato e ai suoi partecipanti in veste di team clienti supportati dalle Case.

Il Capo di Hyundai Motorsport questa volta ha adottato la strategia più coraggiosa, sapendo che così Michelisz farà molta fatica a difendere il titolo, ma dimostrando che quando si lotta per una causa servono anche estremi rimedi pur di non farsi prendere in giro.