WTCR: Honda e Muennich Motorsport svelano livree e line-up 2020

Honda Racing e Münnich Motorsport hanno scelto come comporre le due squadre che prenderanno parte alla stagione 2020 del FIA WTCR.

Come da regolamento, ogni team clienti dovrà avere due vetture iscritte alla serie e siccome quest'anno la compagine di René Münnich si occuperà di tutte e quattro le Honda Civic Type R in collaborazione con la JAS Motorsport, si è scelto una piccolissima modifica al nome per differenziare le coppie.

Esteban Guerrieri e Néstor Girolami continueranno assieme ad essere portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, proprio come lo scorso anno quando il primo dei due argentini fu fino all'ultima gara in lizza per il titolo Mondiale contro Norbert Michelisz. Inoltre Guerrieri ha scelto di proseguire con il suo #86, mentre Girolami continuerà con il #29.

I loro nuovi compagni di squadra, Tiago Monteiro ed Attila Tassi, provenienti dalla KCMG, formeranno invece il duo della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport. Il portoghese resta fedele al #18 e il giovane ungherese al #9.

Infine, in un video pubblicato sui social, il team tedesco ha mostrato le Honda nella livrea 2020, già pronte a scendere in pista in attesa che la pandemia di Coronavirus sia terminata e consenta lo svolgimento dei primi test privati.

La colorazione rimane quella storica della ALL-INKL.COM con il bianco-nero ad inserti rossi. Girolami e Guerrieri hanno una macchina divisa in due, con un lato che lascia lo sfondo principalmente bianco e l'altro nero.

Monteiro e Tassi sono distinguibili dalla prevalenza di bianco, sia sul cofano che sulle fiancate, mentre sul tetto appaiono le bandiere dei rispettivi paesi dei concorrenti.