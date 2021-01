WTCR: Honda conferma Girolami, Guerrieri, Monteiro e Tassi

Squadra che vince non si cambia: così Honda Racing ha confermato tutti e quattro i suoi piloti per la stagione 2021 del FIA WTCR.

Néstor Girolami, Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro ed Attila Tassi continueranno quindi ad essere al volante delle rispettive Civic Type R TCR gommate Goodyear nella massima serie turismo anche per quest'anno.

Il marchio giapponese, unito al costruttore delle Civic TCR, JAS Motorsport, continua il proprio impegno nella massima serie turismo, dove il team Münnich Motorsport si occuperà dei quattro mezzi. Più avanti verranno anche definite le composizioni delle formazioni, suddivise come nel 2020 in ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ed ALL-INKL.DE Münnich Motorsport.

Il marchio giapponese si conferma quindi un grande alleato del WTCR e del promoter Eurosport Events.

"Ci sono stati alti e bassi per me nella stagione 2020, ma nel complesso è stato un anno concreto e sono soddisfatto del livello competitivo che sono riuscito a dimostrare in ogni round - ha dichiarato l'argentino Girolami - Vincere la prima gara della stagione e stabilire un nuovo record della pole position al Nürburgring sono stati due grandi successi e dimostrano che posso essere competitivo, quindi inizio il mio terzo anno come pilota Honda Racing sicuro come sempre di poter lottare per il campionato".

Il suo connazionale Guerrieri ha invece lottato fino all'ultimo per il titolo: "Estendere questo rapporto con Honda è una sensazione fantastica, soprattutto dopo un'altra grande stagione nel 2020, nonostante tutte le sfide che ci ha presentato. A livello globale speriamo che le cose saranno molto diverse nel 2021 rispetto all'anno scorso, ma una cosa che speriamo rimanga invariata è la nostra competitività. Finora abbiamo dimostrato in ogni stagione di essere in grado di lottare per il titolo, quindi naturalmente sentiamo di potervi puntare ancora per il 2021".

Ancora in Honda il veterano Monteiro, che dopo il rientro in azione nel 2019 ora cerca nuove soddisfazioni da togliersi: "Sono davvero felice di continuare il mio rapporto con la Honda in quello che sarà il decimo anno. E' il più lungo che abbia mai avuto con un marchio nella mia carriera e questa pietra miliare è la prova di quanto sia stato grande legame che abbiamo costruito in questo periodo. L'anno scorso è stato un anno molto impegnativo, ma le sfide fanno parte di questo sport e noi ci siamo impegnati per affrontarle e superarle. I momenti più difficili sono serviti come motivazione per ottenere altri successi con questa grande formazione di Honda Racing".

Infine per il giovane Tassi questa conferma è un segno di fiducia nel suo potenziale: "E' un grande piacere essere pilota di Honda Racing nel WTCR per il terzo anno consecutivo; sono orgoglioso del potenziale che Honda vede in me. Sono contento dei progressi che ho fatto nel 2020, conquistando i miei primi podi, e di come ho consolidato i legami con coloro che mi circondano. Per il 2021, spero di poter fare un altro grande passo avanti ed essere ancor più veloce e costante".