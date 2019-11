Haglöf premia Dahlgren cedendogli la sua Cupra a Macao

Robert Dahlgren farà il suo debutto nel WTCR in occasione del weekend di Macao come premio per aver vinto il titolo in TCR Scandinavia Series quest'anno.

Lo svedese ha corso con la Cupra della PWR Racing nel campionato di casa sua, ovvero la stessa vettura del team capitanato da Daniel Haglöf nella massima serie turismo. Lo stesso co-fondatore ha scelto di lasciare il volante al connazionale, che ben conosce il Circuito Da Guia, con la speranza che assieme a Mikel Azcona possa prendere punti pesanti.

"Robert è un pilota molto veloce e di esperienza, sarà interessante vederlo su una nostra Cupra a Macao al fianco di Azcona. E' una sfida impegnativa, ma può affrontarla lottando per i punti", ha commentato Haglöf.

"Robert è da tre anni con noi e le sue prestazioni sono state fantastiche - ha aggiunto Emil Axelsson, Team Principal della PWR Racing - Includerlo nella nostra line-up di Macao è il modo per dirgli grazie per ciò che ha fatto, dato che è stato competitivo per tutta la stagione. Inoltre conosce bene Macao, a differenza di Daniel, per cui potrà dare una mano a Mikel in campionato. Il WTCR è sempre una serie molto impegnativa, così come lo è il Circuito da Guia. Robert ha corso tutto l'anno con la macchina più pesante del lotto dimostrando di essere di livello mondiale. Sappiamo che adora queste sfide e non gli metteremo pressioni, è qui per lavorare per la squadra e basta".

Dahlgren a 39 anni può vantare successi in Formula Ford e Formula 3 prima del passaggio alle corse turismo con qualche apparizione sporadica nel FIA World Touring Car Championship dal 2007. Nel 2011 ha preso parte a tutta la stagione in questa categoria, con un rientro nel 2016. Inoltre ha partecipato anche ad Australian V8 Supercars e vinto il titolo 2017 dello Scandinavian Touring Car Championship.

“Sono orgoglioso e grato di rappresentare la PWR nel WTCR - ha detto Dahlgren, che applicherà il #2 sulla sua vettura - Tutto il team ha sviluppato la Cupra continuamente nell'arco della stagione, sia nel Mondiale che nel TCR Scandinavia, per cui sono veramente curioso di vedere come funziona a questi livelli. Macao è una delle piste più belle del mondo per me e non vedo l'ora di essere là per dare una mano alla squadra a raccogliere risultati importanti in un campionato così combattuto".