WTCR: Guerrieri resiste ad Ehrlacher e vince Gara 1

Esteban Guerrieri ha centrato la seconda vittoria stagionale nel FIA WTCR aggiudicandosi una Gara 1 tiratissima sull'Hungaroring, per la prima volta nel weekend presentatosi asciutto.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha sfruttato al meglio la Pole Position per girare alla prima curva in testa con la sua Honda Civic Type R, per poi difendersi nei 12 giri in programma dalla fortissima pressione messagli da Yann Ehrlacher.

Il leader del campionato vede ridursi il vantaggio in classifica dall'argentino, ma per tutta la gara gli ha tenuto la Lynk & Co 03 della Cyan Racing incollata agli scarichi, approfittando della partenza da dimenticare di Mikel Azcona.

Il terzo posto è andato all'altra Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport condotta da Néstor Girolami, che al giro 2 ha soffiato il podio alla Lynk & Co di Yvan Muller (Cyan Racing) con un bel sorpasso che costringe il francese ad accontentarsi della Top5, nella quale troviamo pure la Honda di Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport), che al via era scattato davanti al francese pluricampione del mondo.

Azcona dopo un via completamente sbagliato ha dovuto sportellare non poco per riportare la Cupra Leon Competición della Zengő Motorsport al sesto posto, venendo a contatto più volte con la Lynk & Co di Santiago Urrutia (Cyan Performance) e l'Alfa Romeo Giulietta Veloce di Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne-Romeo Ferraris), rispettivamente settimo ed ottavo.

Vernay si aggiudica anche la vittoria nel WTCR Trophy riservato ai team indipendenti.

In Top10 troviamo Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), il migliore delle Hyundai i30 N, e Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co), seguiti dalle Audi RS 3 LMS di Nathanaël Berthon e Tom Coronel (Comtoyou DHL Team).

Buon 13° posto della wildcard Luca Filippi con l'altra Alfa Romeo del Team Mulsanne-Romeo Ferraris, a punti troviamo pure la Honda di Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport), l'Audi di Gilles Magnus (Comtoyou-RACB National Team) - retrocesso in fondo allo schieramento di partenza per una irregolarità tecnica ravvisata dopo le qualifiche - e la Cupra di Bence Boldizs (Zengő Motorsport), che proprio grazie alla penalità data al belga avrà la grande occasione di scattare dalla Pole Position della griglia invertita di Gara 2 al fianco di Muller.

Gara da dimenticare per i ragazzi della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse: Gabriele Tarquini ha dovuto fare ritorno ai box già al quarto giro con vistosi danni sulla sua i30 N, mentre Norbert Michelisz si è fermato al sesto passaggio per sistemare la macchina, rientrando poi due tornate dopo e siglando il giro più veloce, che è di buon auspicio per il prosieguo del weekend.

Il debuttante José Manuel Sapag (Target Competition) termina 19° con la sua Hyundai, alle spalle di quella di Nico Gruber (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) e della Renault Mégane R.S. di Aurélien Comte (Vukovic Motorsport).