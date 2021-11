WTCR | Guerrieri: "Pronto a sfruttare ogni possibilità"

Ancora una volta Esteban Guerrieri si presenta all'ultima gara stagionale del FIA WTCR con la possibilità di vincere il titolo piloti.

Dal 2018 l'argentino della Honda si è sempre giocato l'iride fino alla fine, ma Gabriele Tarquini, Norbert Michelisz e Yann Ehrlacher - nell'ordine - hanno sempre avuto la meglio.

Anche quest'anno la Civic Type R costruita dalla JAS Motorsport ha detto la sua, pur essendo l'auto più vecchia sulla griglia della massima serie turismo. E Guerrieri ha cercato di mettere in cascina podi e punti per poter arrivare a Sochi ancora con una possibilità.

"Sarà ancora una volta una lotta durissima, ma è fantastico essere in questa posizione per il quarto anno consecutivo, a conferma dell'ottimo lavoro che stiamo facendo", spiega il sudamericano griffato ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, che ha 37 punti di ritardo dal leader Ehrlacher, ma che con 60 in palio più ancora rimontare.

"Dobbiamo cercare di avere tutte e quattro le macchine in Top10 per sfruttare tutte le possibilità e limitare quelle dei nostri rivali".

Esteban Guerrieri, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR Photo by: WTCR

Sochi è un tracciato nuovo per la maggior parte dei piloti del WTCR e la Honda beneficerà di una riduzione del peso di compensazione, il che può mettere Guerrieri nella posizione di giocarsi tutte le sue carte, magari aiutato dai compagni Attila Tassi, Néstor Girolami e Tiago Monteiro.

"E' una pista molto differente rispetto a quelle su cui abbiamo corso nella stagione. E' lunga e larga, con curve a media velocità dove possiamo superare. Sarebbe ancor più bello se venisse un po' di pioggia, ma in qualsiasi situazione dobbiamo cercare di massimizzare le nostre possibilità".