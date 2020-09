WTCR: grande Pole di Girolami con la Honda al Nordschleife

Néstor Girolami è stato autore di una tornata magnifica sul Nürburgring Nordschleife, andando a conquistare la Pole Position per Gara 2 del FIA WTCR.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha fermato il cronometro sull'8'51"802 con la sua Honda Civic Type R proprio nell'ultimo tentativo a disposizione, ma l'argentino deve anche ringraziare l'enorme errore commesso dalla Cyan Racing, che ha spedito la Lynk & Co 03 di Yann Ehrlacher troppo tardi in pista facendo prendere al francese bandiera a scacchi, senza quindi poter tentare di mantenere il primato che fino a quel momento aveva.

Ehrlacher è secondo per 1"163, mentre si conferma in formissima Attila Tassi, il più rapido delle Prove Libere, che con la Honda della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport si classifica terzo a 2"289 dalla vetta, e che verrà affiancato in seconda fila dalla Lynk & Co di Thed Björk (Cyan Performance).

La prima Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing è quinta grazie a Tom Coronel, che precede un ottimo Mikel Azcona al volante della Cupra Leon Competición preparata dalla Zengő Motorsport e da Santiago Urrutia, che deve ringraziare la Cyan Racing per aver sistemato la sua Lynk & Co dopo l'incidente delle Libere 2.

Solo ottavo Esteban Guerrieri al volante dell'altra Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, con Jean-Karl Vernay che invece partirà nono sulla Alfa Romeo Giulietta Veloce del Team Mulsanne-Romeo Ferraris.

Come a Zolder, il francese avrà di nuovo la grande occasione di scattare dalla prima fila della griglia invertita di Gara 1, la cui pole va a Nathanaël Berthon, che proprio in Belgio aveva ottenuto il primato assoluto, ma buttando via tutto per essere scattato in anticipo con l'Audi della Comtoyou Racing.

Mastica amarissimo Yvan Muller, beffato per 0"604 nella bagarre per la partenza al palo del primo round e ora davanti a due partenze dall'undicesima casella dello schieramento con la Lynk & Co di Cyan Racing.

Problemi per Gilles Magnus, primo ad essersi lanciato completando però lentamente la tornata in quasi 12'. Il belga del Comtoyou-RACB National Team ha lamentato "mancanza di potenza" alla sua Audi RS 3 LMS via radio, ma in un finale concitato è comunque riuscito a tornare in azione e a classificarsi 12°, davanti alla Honda di Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport).

Quattordicesima abbiamo invece la seconda Cupra della Zengő Motorsport con sopra Gábor Kismarty-Lechner. Peggio è andata al suo compagno di squadra Bence Boldizs, squalificato perché la sua vettura ha superato i limiti di rumore imposti, guaio che aveva già avuto nelle Libere e che evidentemente il team ungherese non è riuscito a risolvere a dovere.

Qualifiche da dimenticare per Jack Young (Vuković Motorsport), insabbiatosi nella parte GP Strecke del tracciato e relegato al 13° posto con la sua Renault Mégane R.S., con la quale era riuscito a completare almeno una tornata. Il nordirlandese, fermo alla curva 7, ha causato il "Code 60" che ha costretto molti ad abortire il giro, per cui la direzione gara gli ha cancellato il crono e dovrà partire dalle retrovie.