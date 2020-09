WTCR: Girolami vince Gara 1 in un round agrodolce per Honda

Néstor Girolami regala la prima gioia della stagione 2020 alla Honda conquistando Gara 1 del FIA WTCR a Zolder, dove però le Civic Type R hanno vissuto una giornata agrodolce.

In Belgio a trionfare è stato il portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, autore di una prova perfetta approfittando della partenza dalla Pole Position della griglia invertita per condurre autorevolmente fino alla bandiera a scacchi.

Se da un lato c'è anche soddisfazione per il terzo posto di Attila Tassi con la Honda griffata ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, in casa JAS Motorsport non c'è da essere tranquilli perché le altre due auto giapponesi condotte da Esteban Guerrieri e Tiago Monteiro hanno riportato la preoccupante rottura del turbo, con fumate bianche fra giro 3 (l'argentino) e giro 8 (il portoghese).

Ora toccherà ai ragazzi della Münnich Motorsport cercare di sistemare tutto in vista di Gara 2 che si svolgerà nel pomeriggio.

Tornando ai risultati, le posizioni del podio si sono decise già al primo passaggio perché Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co) e Tassi hanno superato l'Alfa Romeo Giulietta Veloce di Jean-Karl Vernay, con il francese del Team Mulsanne-Romeo Ferraris che ha dovuto cedere pure il quarto posto all'Audi RS 3 di Tom Coronel (Comtoyou Racing), vincitore nel WTCR Trophy davanti a "Jay Kay San".

Vernay inizialmente non ha retto il passo del quartetto di testa, poi si è riaccodato nei giri finali, dopo una strenua difesa dagli attacchi delle Lynk & Co di Santiago Urrutia, Yann Ehrlacher ed Yvan Muller, che vanno a chiudere rispettivamente in sesta, settima e ottava piazza.

Grande bagarre per le ultime due posizioni della Top10 tra i ragazzi della Comtoyou Racing, Nathanaël Berthon e Gilles Magnus, più volte a superarsi con le loro Audi.

E le Hyundai? Troppo lente e penalizzate dal Balance of Performance per giocarsela con gli altri: la migliore i30 N è solamente undicesima grazie al Campione in carica Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse), che ha combattuto anche a frenate al limite con quella di Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), mentre i loro compagni di squadra, Gabriele Tarquini e Nicky Catsburg, prendono punti con il 15° e 14° posto.

Davanti all'olandese si piazza la wildcard Dylan O'Keeffe, autore di una prova consistente al volante della Renault Mégane R.S. messa a punto dalla Vuković Motorsport. Il suo compagno di squadra, Jack Young, si è invece dovuto arrendere dopo una toccata con Tarquini.

Essendo O'Keeffe "trasparente" per la classifica di campionato, un punticino se lo porta a casa anche Mikel Azcona (Zengő Motorsport) con la nuova Cupra Leon Competición.

Infine avrebbe meritato molto di più Luca Filippi, costretto a partire dal fondo dello schieramento dopo le penalità accumulate in Qualifica. Il secondo portacolori del Team Mulsanne-Romeo Ferraris già dopo un paio di tornate era riuscito ad arrivare in Top15, poi però ha commesso un errore in frenata al giro 6 dovendo accontentarsi di portare la sua Alfa Romeo 18a al traguardo.