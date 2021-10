WTCR: Girolami-Guerrieri firmano la doppietta Honda-JAS in Gara 1

Néstor Girolami ed Esteban Guerrieri centrano una fantastica doppietta per la Honda in Gara 1 del FIA WTCR a Most.

I due argentini della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport sono passati in testa al primo giro e con le loro Civic Type R costruite dalla JAS Motorsport non hanno sbagliato nulla per tutti i 15 percorsi.

Al via Girolami è partito meglio del poleman della griglia invertita, Petr Fulín, ma l'imbuto della prima curva ha subito creato parecchio scompiglio. Una toccata multipla tra Norbert Michelisz, Yvan Muller, Nathanaël Berthon e lo stesso Fulín ha visto finire K.O. questi ultimi due.

La Safety Car è dovuta entrare in azione per rimuovere l'Audi RS 3 LMS del francese e la Cupra Leon Competición dell'idolo locale griffato Fullin Race Academy, uscendo poi di scena al giro 4 per una ripartenza che Girolami e Guerrieri hanno gestito benissimo.

Néstor è scappato via, mentre Esteban non ha retto il passo del compagno-amico, dovendo concentrarsi a fondo nel tenere dietro le Lynk & Co 03 della Cyan Racing condotte da Yann Ehrlacher e Muller, oltre a quella di Thed Björk (Cyan Performance) a completare la Top5.

In partenza avevano cercato di farsi largo anche le Hyundai Elantra N di Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) e Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse), che però non vanno oltre il sesto e settimo posto, con l'ungherese che riesce a tenersi dietro a lungo la Cupra del neo Campione TCR Europe, Mikel Azcona (Zengő Motorsport).

Bella lotta anche per il nono posto che alla fine vede il compagno di squadra dello spagnolo, Rob Huff, passare al penultimo giro l'Audi di Tom Coronel (Comtoyou DHL Team), il quale vince nel WTCR Trophy dedicato ai concorrenti privati e completa la Top10 davanti alla Hyundai di Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) e alla Lunk & Co di Santiago Urrutia (Cyan Performance).

A punti vanno anche la Hyundai di Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) - migliore Junior - più l'Audi di Frédéric Vervisch (Comtoyou Racing) e la Cupra di Bence Boldizs (Zengő Motorsport Drivers' Academy), che lascia a mani vuote la Honda di Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport).

Fuori Gilles Magnus (Comtoyou Racing) per altri problemi alla sua Audi ed Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) per una foratura alla sua Honda.