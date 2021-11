WTCR | Ehrlacher e Cyan Campioni-bis: "Stavolta è stata più dura"

Yann Ehrlacher e la Cyan Racing si sono laureati per il secondo anno di fila Campioni del FIA WTCR nel weekend andato in scena a Sochi.

In Russia il francese è stato molto cauto nelle due gare, accontentandosi di un paio di sesti posti in condizioni insidiose dovute alla pioggia che hanno rimescolato le carte.

I piazzamenti al volante della sua Lynk & Co gli hanno permesso di battere i rivali e confermarsi Re della massima serie turismo, diventando anche il primo a riuscirci per due volte dal 2018 ad oggi.

“Prima di tutto voglio congratularmi con chi mi segue, in particolare con Fredrik Wahlén e il team - ha detto Ehrlacher al termine di Gara 2 - Alle nostre spalle ci sono parecchie persone che spendono tempo ed energie per mandarci in pista competitivi dandoci il miglior pacchetto nei weekend di gara. Pensano a noi ogni singolo giorno".

Nel 2020 il giovane transalpino ha messo in partica tutti gli insegnamenti ricevuti dallo zio e compagno di squadra, Yvan Muller, ma il difficile - come noto - è confermarsi il migliore per la seconda volta.

"Provi sempre a non pensare che sei il Campione in carica, ma poi sulla macchina ti piazzano la striscia gialla del leader e quindi ti ricordi che l’obiettivo è mantenerla fino alla fine, non solo per qualche gara. Questa è la parte più difficile".

"Corro da quando avevo 8 anni, ma altri in griglia da molto di più. Quindi meglio pensare gara per gara e ottimizzare le occasioni, non sentire la pressione da esse. Quando sono arrivato qui avevo meno esperienza ed ero un po’ più giovane, ma facendola è chiaro che mentalmente migliori".

"Rispetto al 2020 ho fatto un ulteriore passo in più, anche se quando diventi Campione e devi ricominciare da zero non è semplice. Si lavora per ripetersi e credo che il passo avanti più importante sia stato mentale perché a certi livelli puoi anche andare forte, ma devi saper gestire la pressione nell’arco di una stagione. Rispetto all’anno scorso credo sia stato più difficile, ma così ne esco ancor più forte”.

Il tempo per festeggiare in realtà sarà pochissimo perché dal prossimo fine settimana c'è il Trophée Andros sul ghiaccio da affrontare, poi si comincerà a pensare al 2022.

"Dal prossimo weekend ricomincio con le corse sul ghiaccio, che è una seconda stagione per me, quindi non c’è tempo di fermarsi! Non avrò molto tempo per festeggiare, sicuramente mi rilasserò con la squadra, poi lunedì ci si riposa e da martedì ci si concentra su un nuovo obiettivo”.

Yann Ehrlacher, Cyan Racing Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR Photo by: WTCR

Per la Cyan Racing, che nel 2017 si era presa il Mondiale WTCC come team di Volvo Polestar, è la quinta affermazione di fila, dato che nel WTCR 2018 si era imposta al fianco della Yvan Muller Racing, per poi partire con una nuovissima avventura, rivelatasi vincente, griffata Lynk & Co.

"È una sensazione incredibile sapere che abbiamo vinto otto dei dieci titoli mondiali in palio negli ultimi cinque anni - ha detto Christian Dahl, proprietario e fondatore della compagine svedese - Questo va al di là delle nostre più rosee aspettative che avevamo quando abbiamo intrapreso il nostro primo programma nel WTCC 2016. Un enorme ringraziamento va a tutte le persone coinvolte".

Victor Yang, Vicepresidente di Geely Auto Group, che segue il marchio Lynk & Co, ha aggiunto: "Congratulazioni a Cyan Racing e a Yann Ehrlacher per i titoli mondiali del 2021. Questo è stato un anno molto difficile a causa della pandemia e per la squadra raggiungere questo risultato è un enorme conferma degli sforzi profusi. Dimostra ancora una volta la forza della Lynk & Co. Voglio estendere il grande ringraziamento a ingegneri, meccanici e piloti per il loro impegno che ha reso possibile questo risultato".

Contento anche Fredrik Wahlén, AD di Cyan Racing: "È stata una stagione molto dura, il che rende questo risultato ancora più bello. La concorrenza è stata serratissima e abbiamo dovuto lottare duramente dalla prima all'ultima gara. Sono davvero orgoglioso di tutti quelli del team che hanno permesso di arrivare al nostro quinto titolo mondiale consecutivo. Questo è certamente un giorno da ricordare nei libri di storia di Cyan Racing".

Alexander Murdzevski Schedvin, responsabile di Geely Group Motorsport, ha chiosato: "Siamo felici per i grandi risultati che Cyan Racing ha ottenuto con la Lynk & Co 03 TCR. In un'altra stagione davvero competitiva, Cyan Racing, con il suo equipaggio e i suoi piloti, ha vinto e noi estendiamo le nostre più calorose congratulazioni a tutte le persone coinvolte".

