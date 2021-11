WTCR | Ehrlacher domina Gara 2 ad Adria e vede il titolo

Yann Ehrlacher ha dominato Gara 2 del FIA WTCR ad Adria facendo un ulteriore passo avanti nella conquista del suo secondo titolo Mondiale.

Partito benissimo dalla Pole Position, il Campione in carica della Cyan Racing non ha dato modo a nessuno di poter attaccare la sua Lynk & Co 03, scappando via e lasciando dietro di sè le battaglie durissime che si sono sviluppate nell'arco dei 7 giri.

La prima di queste è andata in scena già alla partenza, quando la Honda Civic Type R di Néstor Girolami è venuta a contatto con la Lynk & Co di Yvan Muller.

I due hanno proseguito fianco a fianco fino alla curva 4, quando il francese della Cyan Racing ha infilato di prepotenza l'argentino della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport; la collisione ha provocato l'uscita di pista di quest'ultimo, che rientrando ha preso contro anche a Jean-Karl Vernay e Tom Coronel, provocando danni sulle Hyundai Elantra N e Audi RS 3 LMS di questi due, che sono rientrati ai box.

Questo ha permesso non solo ad Ehrlacher di prendere il largo, ma anche alle Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing condotte da Frédéric Vervisch e Gilles Magnus di consolidare la seconda e terza posizione fino al traguardo, col più giovane dei due che è Campione nel WTCR Trophy legato ai privati.

Emozioni a non finire invece nel duello per il quarto posto. Muller riesce a dentri stretti a difenderlo da uno straordinario Gabriele Tarquini, che dal 12° posto in griglia ha rimontato con la solita grinta da "Cinghiale" quale è, superando gli avversari con un passo incredibile al volante della Hyundai Elantra N della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.

Settimo posto per l'altra Honda della JAS Motorsport messa a punto dalla ALL-INKL.COM Münnich Motorsport per Esteban Guerrieri, che si tiene dietro la Hyundai di Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) e la Lynk & Co di Thed Björk (Cyan Performance).

Grintoso anche Luca Engstler sulla Hyundai del suo team, superando la Cupra Leon Competición di Rob Huff (Zengő Motorsport) con una bella sportellata nel duello per il nono e decimo posto.

L'inglese precede il compagno di squadra Mikel Azcona, che va a punti con la Honda di Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport), la Lynk & Co di Santiago Urrutia (Cyan Performance), l'Audi di Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team) e la Honda di Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport).

Restano nuovamente a secco le Cupra di Bence Boldizs e Jordi Gené (Zengő Motorsport Drivers' Academy), che si piazzano davanti alla Hyundai di Nicola Baldan (Target Competition).

In classifica di campionato, Ehrlacher è a 200 punti, con Vervisch secondo a -35 e Guerrieri a -36. Più lontani Urrutia, Vernay e Muller.