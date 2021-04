WTCR: ecco le Hyundai dei fratelli Backman e il poker di Cupra

La griglia del FIA WTCR raggiunge le 22 vetture per il 2021 grazie all'iscrizione di due nuovissime Hyundai Elantra N messe in pista dalla Target Competition e dalle quattro Cupra Leon Competición della Zengő Motorsport.

Partendo dalle vetture coreane, a condurle saranno Andreas e Jessica Bäckman, che oltre a debuttare nella serie potranno segnare due primati: la coppia è la prima fratello-sorella nella storia della massima serie turismo, che fino ad oggi non aveva ancora avuto una ragazza al via.

I Bäckman godono del supporto dello Sweden National Team, la squadra della Federazione della Svezia, e potranno concorrere per il WTCR Trophy riservato ai team indipendenti, con Jessica che avrà modo di prendere parte anche alla categoria Junior e a quella femminile.

“Uno dei miei più grandi obiettivi era poter correre nel WTCR - FIA FIA World Touring Car Cup contro i migliori del mondo - ha dichiarato la ragazza 23enne - Sinceramente non mi pare vero di poter annunciare una cosa del genere, sono anche la prima donna che competerà in questa serie e spero di poter essere un punto di riferimento per tutte le ragazze del motorsport. Darò tutto e non vedo l'ora di iniziare la stagione".

Andreas ha aggiunto: "Non vedo l'ora di fare questo ulteriore salto in avanti per la mia carriera e di migliorare. Il WTCR era stato un obiettivo da lungo tempo e mi sento più che pronto per affrontare questa sfida con la Target Competition. Sarà difficile perché ci dovremo confrontare con piloti molto esperti che corrono qui da tempo, oltre a tanti Campioni del Mondo, ma sono impaziente di cominciare".

Parlando invece delle Cupra, la Casa spagnola ha rinnovato il proprio impegno in sostegno del team ungherese, al quale fornirà i suoi piloti ufficiali Jordi Gené e Mikel Azcona.

"Sono entusiasta di poter tornare a correre nel Mondiale al fianco di un pilota giovane con grandi potenzialità come Mikel - ha detto Gené - Sono stato coinvolto nello sviluppo della Cupra Leon Competición, quindi so di cosa è capace questa macchina".

Azcona avrà un triplo impegno quest'anno perché dovrà prendere parte pure al TCR Europe con la Volcano Motorsport al fianco di Evgenii Leonov, oltre che al Pure ETCR con la versione elettrica della Leon.

“Sono molto contento di poter continuare con la Cupra nel WTCR - afferma il giovane spagnolo - Dopo due anni ai massimi livelli di corse turismo ora l'obiettivo è combattere per il titolo Mondiale e sono convinto che correre con un pilota di così grande esperienza come Jordi sarà la cosa migliore per tirare fuori il massimo dall'auto".

I nomi degli altri due piloti griffati Zengő Motorsport verranno annunciati in seguito dalla compagine magiara di Zoltan Zengő.

Mikel Azcona, Jordi Gené, Cupra Racing, Cupra Leon Competicion TCR 1 / 9 Foto di: Cupra Mikel Azcona, Jordi Gené, Cupra Racing, Cupra Leon Competicion TCR 2 / 9 Foto di: Cupra Mikel Azcona, Cupra Racing, Cupra Leon Competicion TCR 3 / 9 Foto di: Cupra Jordi Gené, Cupra Racing, Cupra Leon Competicion TCR 4 / 9 Foto di: Cupra Andreas Backman, Jessica Backman, Target Competition, Hyundai Elantra N TCR 5 / 9 Foto di: WTCR Andreas Backman, Jessica Backman, Target Competition, Hyundai Elantra N TCR 6 / 9 Foto di: WTCR Andreas Backman, Target Competition 7 / 9 Foto di: WTCR Jessica Backman, Target Competition 8 / 9 Foto di: WTCR Andreas Backman, Jessica Backman, Target Competition, Hyundai Elantra N TCR 9 / 9 Foto di: WTCR