WTCR | Ecco il Compensation Weight per il gran finale di Sochi

La FIA ha pubblicato il nuovo bollettino del Compensation Weight per l'ultimo appuntamento del WTCR che si terrà a Sochi questo fine settimana.

Rispetto all'evento precedente di Adria, ci sono cambiamenti per Lynk & Co, Cupra ed Honda, mentre restano gli stessi valori dell'Italia per Audi e Hyundai.

Tenendo conto delle medie dei risultati ottenuti nei precedenti round, le 03 TCR della Cyan aumentano di 20kg, caricando quindi a bordo 30kg di Peso di Compensazione.

Diminuiscono invece i carichi le Leon Competición della Zengo Motorsport e le Civic Type R costruite dalla JAS Motorsport per la Münnich Motorsport.

Alle spagnole sono stati tolti tutti i 40kg che avevano in precedenza, potendo quindi correre sul loro peso minimo di 1265kg, le macchine giapponesi beneficiano di una riduzione di 20kg, potendo quindi gareggiare con 30kg totali a bordo.

Le più pesanti in pista rimangono invece le Hyundai Elantra N di BRC Racing Team ed Engstler Motorsport, con 60kg di Compensation Weight assegnati.

Anche le Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing potranno invece gareggiare sul loro peso minimo di 1265kg, senza alcun peso aggiuntivo.

Infine ricordiamo che in Russia ci sarà il debutto delle Lada Vesta Sport nella massima serie turismo. Come da regolamento, alle wildcard vengono dati 10kg in più, ai quali vanno sommati 40kg per essere un modello alla prima uscita assoluta nella serie, ed altri 40kg dato che non montano la centralina unica della Marelli.

A tutte queste cifre bisogna poi aggiungere i vari pesi dovuti al Balance of Performance, il che porta il totale di Audi a 1265kg, Cupra a 1305kg, Lynk & Co a 1325kg, Honda e Hyundai a 1335kg, e Lada a 1365kg (queste ultime 'graziate' dal regolamento che prevede un incremento massimo del peso di 100kg rispetto al minimo).

FIA WTCR - Sochi: Compensation Weight