WTCR: dominio Honda all'Estoril, Guerrieri in Pole Position

Esteban Guerrieri regala la seconda Pole Position della stagione 2021 del FIA WTCR alla Honda con una grandissima prestazione in Q3 all'Estoril.

Dopo il primato stabilito dal suo compagno di squadra Néstor Girolami in Germania, stavolta è l'altro argentino della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport a svettare al volante della Civic Type R costruita dalla JAS Motorsport.

Guerrieri, che in settimana è diventato papà di Milo, ha stampato un bell'1'44"522 nella terza manche, battendo per un soffio l'idolo locale Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) e Girolami, in quella che è una grande tripletta per la Casa giapponese.

Il leader del campionato, Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) evita il poker Honda piazzando la propria Hyundai Elantra N davanti alla Civic di Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport), ultimo ad accedere alla sessione di caccia al primato.

In Q2 era stato proprio Vernay a beffare Norbert Michelisz, che con la Hyundai della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse si è ritrovato sesto per appena 0"110 e quindi escluso dall'ultima parte di prove cronometrate.

Nel team di Cherasco c'è la parziale soddisfazione di avere Gabriele Tarquini in Pole Position per la griglia invertita di Gara 1, dato che il "Cinghiale" si è classificato decimo superando nel finale la Hyundai di Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), undicesimo.

Il Campione 2018 non si è mostrato troppo contento della prestazione, che lo vede comunque lontano dai migliori, seppur con l'occasione di scattare davanti affiancato dal Re del 2020, Yann Ehrlacher, il migliore dei piloti Lynk & Co, autore del nono crono con la 03 TCR della Cyan Racing.

Settimo ed ottavo posto, invece, per i colleghi del francese: Santiago Urrutia (Cyan Performance) precede Yvan Muller (Cyan Racing), mentre il più amaro di tutti è Thed Björk, solo dodicesimo.

In Q1, dove le quattro Honda avevano dominato la scena (come in Q2), il primo degli eliminati è risultato Mikel Azcona (Zengő Motorsport), 13° e più rapido dei piloti armati della Cupra Leon Competición.

Male anche le nuove Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing perché Nathanaël Berthon, Gilles Magnus e Frédéric Vervisch inseguono lo spagnolo, con dietro la Cupra di Rob Huff e l'Audi di Tom Coronel.

I fratelli Andreas e Jessica Bäckman saranno invece in decima fila con le Hyundai private della Target Competition. Completano la classifica mestamente le Cupra di Jordi Gené e Bence Boldizs.

