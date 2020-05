WTCR: dietrofront di Cupra, pronta a schierare la nuova León

Cupra Racing ha fatto dietrofront, confermando la sua presenza nel FIA WTCR e altre categorie turismo con la sua nuova Cupra León Competición TCR.

Il direttore della sezione Motorsport della Casa di Martorell, Jaime Puig, ha quindi rivisto i piani dell'azienda, che all'alba della pandemia di Coronavirus era stata costretta a chiudere completamente interrompendo produzione e consegna del modello appena presentato a febbraio.

“Le nostre Cupra León Competición saranno in pista nel 2020, ma dobbiamo aspettare di capire come verranno stilati i calendari - spiega il manager spagnolo - Oggi però possiamo confermare che il nuovo modello della vettura sarà in azione nei principali campionati, come FIA WTCR, TCR Europe, TCR Scandinavia, TCR Italy, TCR Germany, VLN e 24H Series".

“Da quando abbiamo aperto le pre-ordinazioni su internet a dicembre, che è stata la prima iniziativa del genere nel mondo del Turismo, abbiamo ricevuto oltre 30 domande. Questo dimostra la fiducia che i clienti hanno in Cupra, il marchio con più successo nel mondo del TCR con un record di 70 vittorie ottenute solo nel 2019 in tutto il mondo".

"Purtroppo la situazione odierna è molto strana e abbiamo dovuto lavorare in modo diverso dal solito. Di norma, incontriamo i nostri clienti in pista parlando faccia a faccia, cosa che è impossibile ora viste le restrizioni".

"Nonostante ciò, abbiamo mantenuto rapporti e contatti via telefono e mail ininterrottamente. Ci siamo preparati per la situazione, garantendo supporto in ogni modo e pensando anche al 2021. Quando si tornerà a correre, dobbiamo essere certi che non ci si fermerà. Abbiamo fatto due passi indietro, ora ce ne sarà uno in avanti".

“Le consegne della nuova Cupra Leon Competición sono programmate per la fine di giugno e in tempi sfasati dando priorità ai clienti europei, che così potranno cominciare a correre, e poi espandendoci nei mercati più lontani".

A questo punto non resta che da capire chi si occuperà delle due Cupra nella massima serie turismo. La PWR Racing ha già acquistato i suoi modelli di Cupra León Competición TCR per il campionato scandinavo, puntando anche sul nuovo ETCR, ma mettendo quindi in dubbio le operazioni nel Mondiale.

La Comtoyou Racing quest'anno ha deciso di vendere i vecchi modelli di Cupra per schierare solamente le Audi, e bisognerà trovare pure una collocazione a Mikel Azcona, pilota ufficiale Campione del TCR Europe nel 2018 e debuttante con podi e una vittoria nel WTCR l'anno scorso.

Come Motorsport.com aveva anticipato già a febbraio, le iscrizioni pervenute ad Eurosport Events per la World Touring Car Cup erano in totale di 16 auto, ovvero quattro Honda, quattro Hyundai, quattro Lynk & Co, due Audi e due Cupra. Per ora i piloti confermati sono stati 11 e si attendono di sapere i nomi dei restanti due portacolori di Cyan Racing, uno di Comtoyou e ora anche i due della Cupra.