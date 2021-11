WTCR | Cupra chiude la stagione 2021 con una doppia vittoria

Senza Pesi di Compensazione a rallentare le loro Cupra Leon Competicion, i piloti della Zengo Motorsport sono stati in grado di combattere per il vertice in condizioni difficili sulla pista che ospita il Gran Premio di Russia di F1.

Azcona ha trionfato in Gara 1 rimontando dall'ottavo posto in griglia, lottando assieme ad Huff con le Audi di Gilles Magnus e Frederic Vervisch, prima che lo spagnolo passasse la Hyundai di Jean-Karl Vernay all'ultimo giro e si assicurasse la prima vittoria della stagione.

Al portacolori Cupra è stata negata la seconda affermazione in Gara 2, quando la Lynk & Co di Yvan Muller ha tamponato il basco prima di una ripartenza dalla Safety Car.

Questo ha però fatto salire Huff - che si era ritirato in Gara 1 dopo una collisione con Vervisch - al secondo posto dietro a Néstor Girolami.

Il britannico ha raggiunto la Honda dell'argentino superandola, per poi resistere ad un problema elettrico andando a prendersi il primato che gli mancava dal 2018.

"Abbiamo avuto sette ritiri e almeno due opportunità per vincere: una a Budapest e una qui - ha detto Huff - A Budapest ho fatto un casino, ma qui siamo riusciti a trarne il massimo".

Podium: Race winner Rob Huff, Zengo Motorsport CUPRA Leon Competición Photo by: WTCR

"La macchina era davvero veloce fin dalle prime prove libere, quando era già umido".

"Poi in Gara 1 penso che io e Mikel abbiamo fatto un lavoro fantastico come compagni di squadra per portare lui al primo posto".

"Purtroppo io e Fred abbiamo avuto un contatto e la mia macchina ha avuto la peggio, altrimenti penso che avremmo fatto doppietta".

Azcona, che ha ottenuto quattro podi nel 2021, ha aggiunto: "È stata una stagione di alti e bassi noi".

"Stavo cercando questa vittoria da inizio anno, quindi sono davvero felice".

"Mi sentivo davvero bene sul bagnato. Volevo finire la stagione con una doppia vittoria, che sarebbe stata incredibile per me e per Cupra Racing".

"Voglio godermi questo momento con la mia squadra. È il migliore per stare insieme rilassandosi e godendosi la fine della stagione".

Mikel Azcona, Zengo Motorsport CUPRA Leon Competición Photo by: WTCR