WTCR: Berthon vince Gara 1, podio per Tarquini e Alfa Romeo

Nathanaël Berthon ha vinto Gara 1 del FIA WTCR allo Slovakia Ring in scioltezza, sfruttando al meglio la superiorità della sua Audi RS 3 LMS che sui rettilinei del tracciato di Bratislava ha goduto non poco.

Il pilota della Comtoyou Racing-DHL partiva dalla Pole Position, ma su un fondo bagnato dalla pioggia notturna al via si è ritrovato sul lato peggiore e facendo pattinare le gomme è stato affiancato e superato dalla Hyundai i30 N di Nicky Catsburg.

Per l'olandese dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team la gioia è durata poco perché già al terzo giro Berthon si è ripreso la testa della corsa scappando via, senza dare modo ai rivali di poterlo impensierire.

Alle spalle del transalpino - che vince anche nella classifica del WTCR Trophy per i privati - sono state botte da orbi per tutti i 9 giri in programma. Con Catsburg che strada facendo si è trovato in piena crisi e risucchiato dal gruppo, ad agguantare la piazza d'onore è stato il redivivo Gabriele Tarquini, che scattato dalla terza fila è andato a prendersi un podio preziosissimo e meritato con la Hyundai i30 N del BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.

Il terzo gradino del podio va ad un aggressivissimo Jean-Karl Vernay con l'Alfa Romeo Giulietta Veloce del Team Mulsanne-Romeo Ferraris. Il transalpino inizialmente era scivolato quarto, passato dall'Audi di Gilles Magnus, ma già al secondo passaggio è saltato davanti al belga del Comtoyou Racing-RACB National Team, approfittando poi delle lotte dietro di sè per allungare e tagliare il traguardo con un margine di sicurezza.

Fra le tante bagarre, le scintille finali che hanno regalato Esteban Guerrieri e Néstor Girolami hanno fatto sudare freddissimo tutto il box della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, che comunque ha le due Honda Civic Type R degli argentini in Top5, seguite dalle Audi di Tom Coronel e Magnus. Nel giro di rientro, però, Girolami ha tuonato via radio col team, reo di avergli detto di stare tranquillo perché Guerrieri non lo avrebbe attaccato, cosa che invece è successa con tanto di sportellate in curva 3.

Un ottimo Mikel Azcona riesce invece ad agguantare l'ottavo posto dopo essere partito 17° con la Cupra Leon Competición della Zengő Motorsport, mentre Yann Ehrlacher è risalito dal 15° al 9° posto, risultando il migliore dei piloti Cyan Racing Lynk & Co e prendendo punti importantissimi in ottica campionato (vista la sofferenza delle 03 TCR), riuscendo nel finale a sopravanzare anche la Hyundai del Campione in carica Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse), a completare la Top10, ma in difficoltà negli ultimi giri.

Attila Tassi giunge 11° con la Honda della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport davanti all'Alfa Romeo di Luca Filippi e al compagno di squadra Tiago Monteiro, inizialmente protagonista di un contatto con Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), costretto ad alzare bandiera bianca.

Completano la zona punti le Lynk & Co di Yvan Muller e Santiago Urrutia, che tagliano il traguardo seguite dalla Renault Mégane R.S. del debuttante Aurélien Comte (Vuković Motorsport).