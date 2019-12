Bandiera rossa in Gara 2 a Sepang, a fuoco la Hyundai di Catsburg

Bandiera rossa a Sepang, dove Gara 2 del FIA WTCR sotto la pioggia è stata sospesa nel corso del primo giro per un incidente che ha visto protagonisti Nicky Catsburg ed Yvan Muller.

A rimetterci maggiormente è stato il pilota della BRC-Lukoil, la cui Hyundai i30 N ha preso paurosamente fuoco per una perdita d'olio, fermandosi in pista alla curva 9, dove l'olandese aveva tamponato malamente la Lynk & Co del francese.

Al via Catsburg aveva optato per montare le slick all'anteriore e alla frenata del tornantino, dove la pioggia era molto più intensa, non è riuscito a frenare in tempo, carambolando addosso alla 03 di Muller, che però si è girato riuscendo a ripartire.

"E' da tre gare che questo cerca di buttarmi fuori per far vincere il titolo a Michelisz, il motorsport è duro e si lotta, lo sappiamo, ma quando corrono ragazzi come lui bisognerebbe intervenire pesantemente perché si falsificano i risultati", è stato il pesantissimo commento di Muller.

Catsburg dal canto suo non ha potuto far altro che ammettere l'errore: "Avevo le slick all'anteriore e non ho potuto fermare la macchina, c'era troppa acqua in quel punto. Dopo la perdita d'olio mi ha fatto andare a fuoco la macchina, sono uscito di corsa e fortunatamente sto bene. Mi dispiace per Yvan, il problema mio ora è che sono tutti arrabbiati con me e pensano che l'abbia fatto apposta, ma non è così. Cercherò di stare calmo, li capisco, ma non ho veramente potuto fare nulla".

Nella stessa curva anche Michelisz è finito lungo scivolando fuori dalla zona punti, mentre il suo rivale Esteban Guerrieri era riuscito a risalire addirittura al comando, nonostante fosse nono.

Intanto la pioggia si è intensificata e tutti monteranno gomme rain, con i tecnici della BRC che stanno risistemando la Hyundai di Catsburg per rimandarlo in pista, anche se chiaramente è sotto investigazione per il botto.