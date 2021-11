WTCR | Azcona vince Gara 1 in rimonta, Ehrlacher ancora Campione

Un grande Mikel Azcona si aggiudica Gara 1 del FIA WTCR a Sochi, ma il riflettori sono tutti puntati su Yann Ehrlacher, al quale basta il sesto posto per laurearsi Campione 2021 confermando il titolo vinto l'anno scorso.

Il primo round russo è stato molto bello sin dalla partenza, anche grazie alla pioggia che ha rimescolato le carte regalando battaglie e sportellate fino alla bandiera a scacchi.

Allo spegnimento dei semafori, il poleman della griglia invertita Gilles Magnus ha mantenuto a fatica la prima posizione, insidiato dal razzo Jean-Karl Vernay, ma il primo episodio controverso si è consumato alle loro spalle.

Alla curva 4, Frédéric Vervisch - che da secondo era sceso terzo - ha dovuto difendersi al limite dall'arrembante Esteban Guerrieri, che mandato larghissimo dal belga si è toccato lievemente col posteriore dell'Audi RS 3 LMS.

La Honda Civic Type R TCR costruite dalla JAS Motorsport ha perso aderenza e l'alfiere della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha sbandato piombando ad altissima velocità contro le barriere distruggendo l'auto, ma uscendo fortunatamente illeso.

Safety Car in pista che ha raggruppatto la truppa fino al giro 4, quando alla ripartenza Magnus non è stato in grado di resistere a Vernay. Il francese dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team è passato al comando e per sua fortuna, dato che sulla Hyundai Elantra N i tergicristalli hanno smesso di funzionare.

Dietro a lui sono cominciate le scintille tra le Audi del Comtoyou Team guidate da Magnus e Vervisch, e le Cupra Leon Competición della Zengő Motorsport affidate a Rob Huff ed Azcona. Magnus ha lasciato passare Vervisch per provare a riprendere Vernay, cercando di tenere a bada le auto spagnole.

Intanto Ehrlacher ha tenuto la settima posizione dietro all'Audi di Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team), protetto dai suoi compagni Yvan Muller e Santiago Urrutia.

Dal quinto al nono giro se ne sono viste di tutti i colori nella bagarre per il podio. Mentre Vernay non è riuscito a guadagnare più di tanto, Vervisch ha provato a riprenderlo, ma Huff gli si è rifatto sotto e una sportellata in uscita dalla curva 10 ha piegato l'anteriore sinistra della Cupra condotta dall'inglese, che ha rallentato ritirandosi.

Azcona ne ha approfittato per passare entrambi e prendere nelle ultime due tornate Vernay. Lo spagnolo ha sfruttato la maggiore velocità della sua macchina per beffare il rivale all'ultimo passaggio, conquistando la prima vittoria della stagione, che è anche la prima per la Zengő Motorsport.

Con Vervisch terzo davanti a Magnus e Berthon (e Guerrieri ritirato), la lotta per il titolo si è matematicamente chiusa perché ad Ehrlacher è bastato transitare sesto sul traguardo per portarsi a casa l'iride.

Il francese della Cyan Racing non ha sbagliato nulla a bordo della sua Lynk & Co 03, senza correre rischi e beneficiando anche della poca pressione ricevuta alle spalle, dato che Attila Tassi con la Honda della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport era ormai troppo lontano per impensierirlo, una volta passate le 03 TCR di Muller ed Urrutia, che completano la Top10 assieme al loro compagno Thed Björk.

A punti vanno anche la Honda di Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), le Hyundai di Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) - in difficoltà nel finale dopo aver combattuto dietro ad Ehrlacher - Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) e Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse), e la Cupra di Jordi Gené (Zengő Motorsport Drivers' Academy).

Restano a mani vuote Tom Coronel con l'altra Audi del Comtoyou DHL Team, Bence Boldizs sulla Cupra della Zengő Motorsport Drivers' Academy e le wildcard Kirill Ladygin e Mikhail Mityaev, armati delle Lada Vesta Sport, ma trasparenti ai fini dell'assegnazione punti.

Non si è schierato Tiago Monteiro con la seconda Honda della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, dato che il portoghese è ricoverato in ospedale per una infezione batterica al torace.

Gara 2 si svolgerà alle ore 12;15 italiane sulla distanza di 11 giri.