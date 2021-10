WTCR: aumento di peso per Cupra, Hyundai e Lynk & Co

Il FIA WTCR inizia la sua seconda metà di stagione nel fine settimana e con esso arrivano le novità riguardanti il Compensation Weight.

Le zavorre aggiuntive basate sui crono medi ottenuti in Qualifica nei precedenti tre eventi dell'anno si ripercuotono principalmente su Hyundai, Lynk & Co e Cupra.

In Repubblica Ceca le Elantra N di BRC e Team Engstler avranno 10kg in più rispetto al passato, raggiungendo i 60kg totali che sono quelli già assegnati alle Honda Civic Type R costruite da JAS Motorsport, le quali non hanno subìto cambiamenti.

10kg vengono dati anche alle Lynk & Co 03 della Cyan, che arriveranno a 20kg in generale, mentre sono le Cupra Leon Competición a ricevere ben 20kg di peso aggiuntivo di compensazione, quando prima non ne avevano.

Oltre alle Honda, non ci sono modifiche nemmeno per le Audi RS 3 LMS di seconda generazione, cui andranno come le ultime gare 10kg in più.

Tenendo anche conto del Balance of Performance assegnato dal Dipartimento Tecnico di WSC Ltd, le Audi saranno sui 1285kg totali, così come le Cupra. Lynk & Co e Hyundai arriveranno a 1335kg, mentre le Honda restano le più 'grasse' con 1345kg.