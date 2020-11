Alfa Romeo, dallo 'sgarbo' al trionfo: "Ecco il nostro valore!"

E' stato un weekend trionfale (ma lo diciamo subito, avrebbe potuto esserlo ancora di più) per Jean-Karl Vernay al MotorLand Aragón, dove in Gara 1 del FIA WTCR ha riportato al successo assoluto l'Alfa Romeo.

Il francese si è mostrato in forma fin dalle Qualifiche del sabato, dove ha piazzato la Giulietta Veloce in Top3 in Q1, per poi agguantare anche la Q3 e addirittura la Pole Position.

Purtroppo nel post-sessione, i commissari lo hanno punito cancellandogli il crono da primato perché ottenuto andando oltre i track limits: questione di centimetri che il portacolori del Team Mulsanne-Romeo Ferraris ha accettato, ma replicando anche che la regola deve essere applicata allo stesso modo per tutti.

"Le Qualifiche sono state fantastiche, terzo tempo per Gara 1 e Pole per Gara 3, un bel regalo per il mio compleanno, ma soprattutto per la squadra, che ancora una volta ha dimostrato essere capace di grande consistenza e bravura - ha commentato Vernay, che nelle Libere 2 aveva anche visto volare via la ruota anteriore sinistra - Lì c'è stato un problema e non ero sicuro che fosse risolvibile in tempo per le Qualifiche; invece il team ha sistemato tutto, quindi un bel grazie ai ragazzi. Quando ci siamo presentati al via della sessione ero molto tranquillo e rilassato, sapevo di avere una possibilità e l'ho sfruttata".

In realtà la cancellazione del tempo lo ha relegato quarto sulla griglia di Gara 3, ma il colpaccio "Jay Kay San" lo ha fatto in Gara 1, quando è partito alla grandissima superando subito i rivali e scappando via verso un successo che gli mancava da Macao 2018.

"Era passato tanto tempo, troppo! Volevo vincere e sono felicissimo. Prima della gara, mentre ero in macchina, mi sono detto 'se arrivo sul podio mi toccherà andare in conferenza stampa, ma non parlerò perché sono ancora molto scocciato per quanto accaduto in Qualifica'. Magari è stata una reazione stupida, però è vero anche che sabato abbiamo subìto un torto e secondo me la penalità non è stata data in maniera corretta. Mi spiego: se sono io a sbagliare, è giusto che paghi, ma deve essere così per tutti. Comunque ora meglio guardare avanti".

Dopo lo sfogo, riferito al fatto che Gilles Magnus ha praticamente sfruttato ogni metro di pista ed oltre senza minimamente essere investigato dai giudici, il transalpino spiega come ha riportato al successo l'Alfa Romeo costruita ad Opera.

"Quando mi sono svegliato ero già concentrato sulla gara, infatti sono partito benissimo; non si è deciso tutto lì, ma di fatto gran parte del lavoro era già svolto. Urrutia era molto veloce e sono sicurissimo che volesse vincere anche lui, infatti continuava a spingere. Ma non ho fatto errori e ho provato a sfruttare il potenziale della mia auto meglio che potevo. Ho costruito un margine di sicurezza e gestito la situazione. Il primo giro è stato molto difficile perché col poteriore non c'era aderenza. In Gara 1 sicuramente era la situazione peggiore per le gomme".

"Sono veramente contento ed orgoglioso di quanto fatto, visto che siamo un piccolo team. Il livello qui è fantastico, nessuno sbaglia e quindi bisogna restare sempre molto concentrati".

Gara 2 è durata appena qualche curva, visto che i ripetuti contatti hanno danneggiato la Giulietta #69, che però in Gara 3 il sesto posto con le unghie e con i denti lo ha centrato, dando modo a Vernay di mantenere il primato nel WTCR Trophy riservato ai privati e salire terzo nella classifica piloti assoluta.