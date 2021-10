WTCR | A Sochi ci saranno anche le due Lada Vesta Sport

La Lada Sport esordirà nel FIA WTCR in occasione delle gare che la massima serie turismo affronterà a Sochi.

La squadra russa non poteva mancare all'appuntamento di casa del 27-28 novembre e dopo essere stata sempre impegnata nel TCR Russia dal 2017 ad oggi, a Togliatti hanno colto l'occasione di iscrivere le due Vesta Sport TCR in quello che sarà l'evento conclusivo del 2021.

A condurle vedremo Kirill Ladygin e Mikhail Mityaev, che in griglia appariranno come wildcard e quindi non destinati a prendere punti iridati, oltre a dover caricare zavorra essendo esordienti.

"Siamo lieti dell'opportunità di partecipare alla tappa russa del FIA WTCR - ha detto il team principal Vladislav Nezvankin - Ovviamente, questa è una grande notizia sia per noi che per i nostri fan! Il pubblico avrà l'opportunità di fare il tifo per i piloti russi che alla guida di auto russe combatteranno contro i migliori del turismo mondiale".

"Per la nostra squadra, partecipare al gran finale del WTCR è veramente incredibile perché parliamo del massimo livello internazionale. Esserci permetterà ai nostri piloti e a tutto il team di acquisire una nuova esperienza di valore, per diventare ancora più forti".

Ladygin ha aggiunto: "L'ultima volta che ho partecipato al Mondiale Turismo fu 12 anni fa! Quindi, ovviamente, sono entusiasta di tornare. Ci sono tante incognite che ci aspettano. Prima di tutto, bisognerà capire velocemente come funzionano le gomme Goodyear con cui non abbiamo mai lavorato".

"In secondo luogo, le nostre auto all'inizio della gara saranno molto più pesanti delle vetture rivali, il che inciderà notevolmente sulla velocità date le caratteristiche di Sochi. Dalla nostra parte, avremo che potremo correre qui con il TCR Russia, acquisendo dati ed esperienza che gli altri non avranno. Faremo del nostro meglio per accontentare i tifosi e goderci questo fine settimana".