Volkswagen: l'incredibile storia della Golf 8 TCR... ritrovata!

'Le TCR perdute' era un pezzo che avevamo proposto durante la pausa estiva 2021, narrando le varie vicissitudini delle auto turismo costruite dal 2015 ad oggi per la categoria ideata da WSC Ltd.

Qui però siamo saliti di livello e l'ulteriore capitolo che potremo aggiungere al sopracitato approfondimento porta alla luce qualcosa di davvero curioso perché quella che andiamo a raccontare è una storia che pare incredibile, per quanto si sia già vista e ripetuta in passato, per altro anche nella stessa famiglia.

Volkswagen Motorsport aveva già in fase di preparazione il modello 8 della sua nuovissima Golf GTI TCR quando ha deciso di chiudere il programma legato alla propria macchina turismo e successivamente il reparto legato al mondo delle corse.

A svelare questo particolarissimo retroscena è Jamie Orr, appassionato di auto tanto da farne un lavoro e un passatempo da quando si è trasferito negli Stati Uniti. Nato in Scozia, Jamie viaggia per il mondo a caccia di mezzi, storie e pezzi di ricambio per aggiustare e modificare ciò che trova, e naturalmente Volkswagen che è il suo marchio di riferimento.

Grazie al sostegno dello sponsor FCPEuro - che ha avuto anche un team Volkswagen vincente in TCR America - un paio di settimane fa si è recato a Wolfsburg in visita al museo Volkswagen Classic, scovando con grandissima sorpresa la Golf 8 TCR.

Il mezzo, ancora in livrea mimetica per i test e con le gomme Yokohama ormai sgonfie, è parcheggiato in un magazzino assieme ad altri suoi simili stradali e da corsa, 'salvato' (se così si può dire) dal dipartimento storico della Casa tedesca, che vuole cercare di preservare i veicoli inutilizzati dalla distruzione o vendita, col rischio che un domani possano andare perduti.

Motorsport.com ha raggiunto Orr per saperne di più su questa curiosissima scoperta, che molte analogie ha con altre storie simili già vissute in passato. Come quella della nuova Audi R18 e-tron Quattro LMP1 che fu spedita in soffitta dal team dei Quattro Anelli a poche settimane dall'esordio in pista nel FIA WEC del 2017.

"Sono attualmente in giro per l'Europa con il mio Volkswagen Atlas VR6 del 2021 per un tour di 48.000km che copre anche Stati Uniti e Sud Africa, grazie al mio sponsor FCPEuro.com, il quale ha corso con una VW Golf 7 TCR anni fa", racconta Jamie in esclusiva alla nostra testata.

"Sono stato alla fabbrica e al museo Volkswagen di Wolfsburg e quindi ho potuto visitare il dipartimento Volkswagen Classic per vedere cosa avevano e parlare di varie idee. Il sito non è aperto al pubblico, ma le auto sono visibili a chi ne fa richiesta per eventi o servizi stampa".

E qui, in un capannone adibito a deposito di modelli più o meno vecchi e con altrettanta più o meno polvere sopra, ecco spuntarne uno bianco-nero che attira l'attenzione, subito immortalato dall'obiettivo di Orr.

"L'auto era stata costruita da Volkswagen Motorsport ad Hannover, poi avvenne la chiusura del reparto. Sembra che ormai fosse alla fase finale del suo sviluppo, praticamente era completa, a parte l'ala posteriore ed alcune componenti che non erano quelle definitive".

"Da quanto ho capito, il mezzo era quasi pronto quando fu deciso di interrompere i lavori. Il TCR era diventato un progetto importantissimo per la Casa dopo il termine di quello legato alla Polo WRC".

A fine novembre 2019, appena terminato il FIA WTCR dove Volkswagen aveva corso per due stagioni, fu annunciato che il programma Golf TCR sarebbe stato interrotto per concentrare le risorse sull'elettrico, con l'ultima GTI consegnata a giugno 2020 nel periodo di prime riaperture dopo il lockdown dovuto alla pandemia di Coronavirus.

Al termine di quell'anno arrivò poi la notizia che il reparto Motorsport avrebbe chiuso i battenti, con gli operai e gli ingegneri riassegnati ad altri progetti.

"Sappiamo tutti come andò - prosegue Orr - Ero stato fortunato a visitare il reparto corse durante il periodo di sviluppo della Golf 7 TCR. Purtroppo il modello 8 non ha mai visto il mondo delle corse, nonostante il precedente avesse gareggiato e vinto in tutto il mondo".

"Dopo questa decisione, Volkswagen Classic ha cercato di preservare la macchina, come fa con tante altre in modo che possano essere messe a disposizione per giri dimostrativi, eventi, esposizioni, stampa e cose del genere. Nel capannone ci sono anche due ID.R con le livree utilizzate a Goodwood e al Nürburgring, e molte macchine di WRC e RallyCross".

Jamie non si è lasciato sfuggire l'occasione di osservare attentamente la Golf TCR 'perduta', abbandonata al suo destino prima ancora di poter dire la sua contro i rivali nonostante alcuni segni ben chiari (lo scarico ammaccato e gli interni 'racing' completi) rivelino che il lavoro era già 'vissuto' e a buonissimo punto per la finalizzazione.

"Ho avuto il permesso di parlare della Golf 8 TCR e sono stato il primo a fotografarla, ma ci sono ancora un sacco di macchine che debbono passare dall'inventario ed essere classificate. Ecco perché sono ancora nascoste. E il fatto che la TCR abbia le gomme sgonfie è segno che ancora non è stata presa in carico per la classificazione da questo piccolo team di persone che si occupa dei mezzi presenti nel reparto".

"Personalmente ci tengo ad esprimere un pensiero di vicinanza, con grande tristezza, per i dipendenti di Volkswagen Motorsport che sono stati riassegnati ad altri reparti, o si spera abbiano continuato la loro attività altrove come Williams F1 per esempio. Sono contento che un po' del loro duro lavoro e la storia delle di queste auto possa essere conservata per il futuro e spero che un giorno la Golf 8 TCR arrivi a girare pubblicamente, anche se non in gara".

