L'Audi prosegue senza sosta il lavoro di sviluppo sulla nuova RS 3 LMS con la quale punta dritto al titolo del FIA WTCR.

Dopo la tappa di Castellolì, in Spagna, la Casa dei Quattro Anelli si è recata a Vallelunga con il suo pilota ufficiale e collaudatore, Frédéric Vervisch, che sarà portacolori della Comtoyou Racing nella massima serie turismo.

Il 34enne tornerà a competere nel WTCR dopo un anno di assenza dovuto agli impegni nel GT e chiaramente le ambizioni sono di altissimo livello, potendo contare su un mezzo che lo fa sognare.

"Gli ingegneri di Audi hanno fatto un ottimo lavoro e la macchina è molto affidabile, cosa quasi impossibile quando ne hai una nuova, il che è molto promettente - dice il belga - L'affidabilità era uno dei nostri punti deboli in passato, quindi questo è un enorme miglioramento. Siamo ancora nella fase di sviluppo delle varie componenti, dobbiamo assicurarci che tutto vada bene, ma finora sta andando così".

"Dopo il roll-out in Spagna, Vallelunga è stato il nostro secondo test. Abbiamo trovato giorni di pioggia e altri di asciutto, quindi abbiamo già avuto modo di provare in condizioni e capire tante cose. Faremo ancora alcuni test, ma non vedo l'ora di iniziare la stagione".

L'Audi fino ad ora ha vinto solo alcune gare a livello internazionale da quando debuttò nella TCR International Series nel 2017, passando poi al WTCR dalla stagione successiva. Con la nuovissima vettura è chiaro che l'asticella si alza e Vervisch non si nasconde.

"Mi è dispiaciuto non esserci nel 2020, ma comunque nel GT è andata bene. Quando ho saputo che Audi avrebbe sviluppato una RS 3 LMS di seconda generazione e che erano interessati a me, è stato un grande onore. Durante i primi due anni nel WTCR abbiamo avuto troppi ritiri per motivi diversi nonostante un potenziale per fare molto meglio di quanto la classifica finale dica".

"Dopo aver iniziato questa avventura con Audi e Comtoyou nel TCR International nel 2017, avrei voluto essere Campione, quindi sento di avere qualcosa in sospeso in questo senso. Ma nei test abbiamo fatto dei tempi davvero buoni e stavolta sono convinto che abbiamo una vera macchina da corsa, almeno rispetto a prima".

"C'è tutto per riuscire a vincere, ma soprattutto per puntare al titolo. Sono veramente fiducioso, contando anche che conosco bene il team. Spero davvero che si possa fare qualcosa di grande quest'anno".

