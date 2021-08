Come Motorsport.com aveva anticipato ad aprile, Nicola Baldan farà il suo esordio come wildcard nel FIA WTCR la prossima settimana all'Hungaroring.

Protagonista del TCR Italy con la Target Competition, il veneto avrà l'occasione di salire a bordo di una nuovissima Hyundai Elantra N gestita dal team altoatesino per l'evento del 21-22 agosto, in attesa di sapere quando e dove si svolgerà poi quello italiano della massima serie turismo mondiale, per il quale il Campione TCR tricolore del 2017 ha l'accordo.

Baldan si unisce ai fratelli svedesi Andreas e Jessica Bäckman, titolari con Target nel WTCR, e come da regolamento dovrà caricare a bordo 10kg di zavorra senza poter prendere punti, dunque diventando "trasparente" in classifica.

"Non sono sicuro di riuscire a spiegare ciò che sento. Era il mio sogno da bambino, quando guardavo le gare in tv e sognavo di diventare pilota. E' stato il mio obiettivo in tutta la mia carriera. Non sarà semplice, lo so. Devo scoprire la macchina e la pista, questi ragazzi vanno davvero forte e io ho molto da imparare. Lavorerò a stretto contatto con il team per puntare ad ottenere il massimo risultato possibile Mi divertirò, lo so, ma mi conosco, cercherò di portare la mia Hyundai più avanti possibile", spiega Baldan.

"Voglio ringraziare Pakelo e Gruppo Baldan, e tutti coloro che mi supportano, per aver realizzato un sogno! In particolar modo vorrei ringraziare mio padre Sergio, il mio primo tifoso e senza il quale forse oggi non sarei qui. Mi ha spinto e spronato a rientrare dopo l'incidente, è stato sempre al mio fianco, ha creduto in me e mi ha dato forza. Vorrei potergli regalare un bel risultato".

Il Team Manager di Target Competition, Andreas Gummerer, ha aggiunto: "Siamo davvero felici di allargare il nostro programma nel WTCR, con Baldan al fianco di Andreas e Jessica Backman. Schiereremo tre Elantra N TCR in Ungheria, un grande sforzo per il team ma ci aiuterà a trovare prima la miglior prestazione. Abbiamo visto Nicola in azione nel TCR Italy e conosciamo il suo potenziale. E' una grande chance per lui e siamo orgogliosi di essere al suo fianco nel suo debutto nel WTCR".