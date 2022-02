TCR: un'ottima piattaforma per gare a motori elettrici e termici

Con regolamenti comuni tra i campionati nazionali e internazionali di tutto il mondo, le stesse auto possono essere utilizzate quasi ovunque.

Pietra miliare del TCR è la sua accessibilità, con regolamenti progettati per mantenere bassi i budget e alta la competizione attraverso misure di bilanciamento delle prestazioni.

Questo ha portato il successo del TCR nel mondo delle corse dei clienti, evitando il ciclo di aumenti vertiginosi delle spese quando i programmi di gara vengono seguiti in prima persona dai Costruttori.

I clienti possono acquistare auto sviluppate dalla Casa e competere al più alto livello internazionale o nei rispettivi campionati nazionali che adottano le regole del TCR.

E, con l'avvento del Pure ETCR l'anno scorso, ora tutto ciò può avvenire anche con vetture elettriche, oltre che ai più tradizionali motori a combustione interna.

La Cupra e-Racer ha aperto la strada nel primo anno di gare automobilistiche multimarca completamente elettriche. Ha vinto tre dei cinque round del Pure ETCR, con Mattias Ekstrom che ha conquistato la corona della serie che dal 2022 ha ottenuto lo status di Coppa del Mondo FIA.

L'auto fornisce 500kW (670CV) di potenza alle ruote posteriori, con la coppia di motori elettrici che permette un'accelerazione da 0 a 100km/h (62mph) in 3"2, senza bisogno di un cambio, e una velocità massima di 270km/h (168mph).

Cupra won the inaugural Pure ETCR title in 2021 Photo by: Martin Trenkler

Cupra sta ottenendo molto successo anche tra le macchine convenzionali a benzina. La Leon Competicion TCR da 340CV e dotata di cambio a sei marce che ha debuttato nel 2020, è equipaggiata con le più recenti tecnologie di aerodinamica e sospensioni progettate per ottimizzare le regolazioni del set-up.

Mikel Azcona e Rob Huff hanno vinto le gare del FIA World Touring Car Cup con quelle della squadra ungherese Zengo Motorsport lo scorso anno, con lo spagnolo che si è pure aggiudicato il titolo nel TCR Europe.

Robert Dahlgren ha centrato il primato nel TCR Scandinavia con la sua Leon, ma ci sono state altre vittorie in serie nazionali come Germania, Spagna, Italia e Danimarca, dove l'ex pilota di Formula 1 Jan Magnussen ha chiuso terzo in classifica.

Un successo ampio che ha fatto sì che la Leon Competicion, nonostante sia piuttosto nuova, si sia piazzata terza nella classifica del modello dell'anno 2021 creata dal fondatore del TCR, WSC Ltd, basata sui risultati mondiali.

Nel 2022 l'auto punterà a emulare il successo ottenuto dal mezzo suo predecessore nel 2017, la Cupra TCR, mentre il numero di Leon che corrono in tutto il mondo continua ad aumentare.

È stato recentemente confermato che l'auto farà il suo debutto nel TCR UK quest'anno, con molti altri che seguiranno l'esempio a livello globale.