Ribeiro conferma: "6 eventi WTCR solo in Europa, è un sacrificio"

Come avevamo anticipato già da un paio di settimane, la stagione 2020 del FIA World Touring Car Cup si svolgerà solamente in Europa in questa bislacca annata in cui la pandemia di Coronavirus ha creato problemi a tutti.

Un'ulteriore conferma arriva a Motorsport.com per bocca di François Ribeiro, capo di Eurosport Events, che ha sottoposto alla FIA un elenco di sei date che la massima serie turismo affronterà nel Vecchio Continente.

E' stato effettuato un taglio rispetto al precedente calendario portando il totale delle gare a 16 anziché 20, con quattro weekend che ne ospiteranno tre e i restanti due un paio.

"C'è la possibilità di partire a settembre - spiega il promoter francese a Motorsport.com - Abbiamo mandato alla FIA il calendario rivisto e la prossima settimana lo annunceremo. Il format scelto è quello di avere tre gare per quattro weekend e due nei restanti, in modo da arrivare a 16 in totale. Purtroppo non era ciò che avevamo previsto ad inizio anno, ma periodi eccezionali come quello che stiamo vivendo richiedono decisioni eccezionali".

Le tappe europee previste che erano rimaste nel calendario martoriato riguardavano Slovakia Ring, Aragon e Salzburgring, mentre la cancellazione era stata annunciata per Hungaroring, Vila Real e Nürburgring.

In quest'ultimo caso, però, la riprogrammazione della 24h (cui il WTCR doveva essere di supporto) nel fine settimana del 24-27 settembre potrebbe consentire un dietrofront e un reinserimento nell'elenco degli eventi di quest'anno.

Per quanto riguarda i partecipanti, per il momento abbiamo 13 nomi confermati sulle 14 auto che hanno già annunciato la loro presenza in griglia (quattro Honda, Hyundai, Lynk & Co e due Audi). Cupra Racing sta cercando di finalizzare il programma per le sue due nuove Leon Competicion TCR, ma Ribeiro si mostra come sempre ancor più ottimista.

"Sarei felicissimo se riuscissimo ad arrivare a 18-20 macchine in pista quest'anno, staremo a vedere".

Informazioni aggiuntive di Gary Watkins e Marcus Simmons