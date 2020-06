Nathanaël Berthon tornerà a correre nel FIA World Touring Car Cup per la stagione 2020 come compagno di squadra di Tom Coronel al DHL Comtoyou Team Audi Sport.

Il francese era già stato protagonista della serie nel 2018 centrando anche un podio, poi l'anno scorso si era concentrato su altre categorie.

Raggiunto nuovamente l'accordo con il team belga, Berthon potrà tornare al volante della Audi RS 3 LMS con cui si allenerà prendendo parte alla 24h di Portimão, ripresa della 24H Series di Creventic, in programma il 12-14 giugno.

“Per me è un grandissimo piacere tornare a correre nel FIA ​​WTCR con il supporto e l'aiuto di Audi Sport, DHL ed Audi France - ha detto il 30enne ex-pilota di GP2 - Conosco la macchina e buona parte delle piste, per cui non ci metterò molto a rientrare nei giochi. Sono felicissimo di poter rivedere tutto il team Comtoyou Racing, abbiamo tutto per vincere".