Monteiro dimesso dall'ospedale: "Il peggio è passato!"

Tiago Monteiro è finalmente stato dimesso dall'ospedale di Porto, dopo il ricovero per una infezione batterica al torace.

Il portoghese, che aveva contratto la malattia in Russia, subito prima dell'inizio del fine settimana di Sochi del FIA WTCR, era tornato nel suo paese la settimana scorsa.

Dopo aver subìto trattamenti con antibiotici e ossigeno in terapia intensiva, il pilota della Honda Racing nella giornata di mercoledì ha avuto il via libera per tornare a casa.

Qui continuerà a seguire alcune terapie, ma vederlo in piedi e finalmente privo di intubazioni è una grandissima notizia, nonché un sospiro di sollievo che lo spinge verso il pronto recupero e il ritorno al lavoro in vista dei prossimi impegni motoristici.

"Dopo 10 giorni finalmente torno a casa! Ora ancora qualche giorno di riposo forzato, ma il peggio è passato e a breve tornerò in pista!", ha detto Monteiro.

"Grazie a tutti gli operatori sanitari che si sono presi cura di me all'ospedale CUF. E grazie anche a coloro che mi hanno mandato messaggi, sono sempre di grande motivazione!"

Tiago Monteiro esce dall'ospedale Photo by: Tiago Monteiro