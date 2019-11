Michelisz vince di prepotenza Gara 2 e torna al comando del WTCR

Un consistentissimo Norbert Michelisz ha vinto Gara 2 del FIA WTCR a Suzuka sfruttando al meglio la pole position della griglia invertita, tenendosi dietro per tutti e 24 i giri previsti Rob Huff.

Il pilota del BRC Racing Team al via ha chiuso brutalmente la Volkswagen Golf GTI del rivale della Sébastien Loeb Racing, a lungo rimasto negli scarichi della Hyundai i30 N dell'ungherese, ma senza mai trovare il varco per scavalcarlo.

"Norbi" torna così leader del campionato, anche perché il suo principale avversario, Esteban Guerrieri, non va oltre il decimo posto, perdendo anche alcune posizioni nelle fasi iniziali di gara sull'East Circuit giapponese.

Sul podio sale anche Gabriele Tarquini con la seconda Hyundai i30 N della BRC, protagonista di una lotta fatta di sportellate maliziose e staccate al limite con l'Alfa Romeo Giulietta Veloce di Kevin Ceccon, in una riedizione della bagarre che il "Cinghiale" e il portacolori del Team Mulsanne-Romeo Ferraris avevano già svolto nel 2018.

Thed Bjork è invece in Top5 e migliore delle Lynk & Co 03 della Cyan Racing, seguito dalla Honda Civic Type R di Tiago Monteiro (KCMG), mentre Johan Kristoffersson (Sebastién Loeb Racing) e Mikel Aczona (PWR Racing) sono riusciti al quarto passaggio a mettersi alle spalle la Honda Civic Type R di Guerrieri conquistando il settimo ed ottavo posto con le rispettive Volkswagen e Cupra.

Il portacolori della Munnich Motorsport non ha avuto un round felice, poiché nel finale si è visto scavalcare anche dall'Audi RS 3 LMS di un Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team WRT) particolarmente in palla e risalito di tre piazze con grinta mettendosi dietro pure la Volkswagen di Benjamin Leuchter (SLR) e la Honda di Néstor Girolami (Munnich Motorsport).

A punti vanno anche Frédéric Vervisch con l'Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing e le Lynk & Co 03 di Yvan Muller ed Yann Ehrlacher, in un risultato particolarmente prezioso per Muller, viste le difficoltà avute in questo weekend, che lo mantiene ancora in corsa per il titolo.

Michelisz è di nuovo in testa con 274 punti, seguito da Guerrieri a 268 e Muller a 237, con Bjork che si rifà vivo salendo a quota 232.