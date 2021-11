Prima la laurea in psicologia e poi i motori. E' così che Michela Cerruti ha dedicato la sua vita ai motori, come pilota prima e come direttrice poi, per portare avanti tutti i progetti e i desideri che papà Aldo avrebbe certamente voluto realizzare.

Donna in un mondo di uomini, ha spesso affrontato - e non senza difficoltà - la sfiducia da parte di chi non la riteneva degna di ricoprire un determinato ruolo. Nonostante tutto, se Michela è Michela, è grazie alla sua determinazione, al suo essere felice nell' "equilibrio instabile" della sua vita e al senso della sua esistenza che porta il nome di suo figlio Vittorio.

Ma ha ancora un sogno nel cassetto: fare un giro in moto con il suo idolo, Valentino Rossi...