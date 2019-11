Macau, WTCR: pole position per Muller e Huff tra le sorprese

Sono Yvan Muller e Rob Huff gli autori delle pole position nelle due sessioni di qualifica del WTCR andate in scena a Macao, dove non sono mancate le sorprese tra incidenti ed errori che sono costati molto caro a chi sta lottando per il titolo piloti.

Muller ha conquistato la Pole Position per Gara 1 con un fantastico ultimo giro al termine della Prima Qualifica battendo Norbert Michelisz. Il pilota della Cyan Racing Lynk & Co ha fermato il cronometro sul 2'28"661 al volante della sua 03 TCR, scendendo sotto il record del Circuito da Guia segnato nel 2018 da Rob Huff in 2'29"040 e tenendosi alle spalle l'ungherese, che a 5' dalla bandiera a scacchi era riuscito ad issarsi in vetta in 2'28"729. Muller ha però giocato di squadra con Yann Ehrlacher sfruttandone la scia e scavalcando il rivale della BRC.

Priaulx alla fine chiude terzo davanti ad un grande Kevin Ceccon con l'Alfa Romeo Giulietta Veloce del Team Mulsanne-Romeo Ferraris. Ehrlacher completa la Top5 nonostante abbia perso tempo per la rottura di un dado sulla sua Lynk & Co 03, seguito dal collega Thed Björk.

Settima prestazione per Huff, che con la Volkswagen Golf GTI della Sébastien Loeb Racing va a caccia del decimo successo a Macao, davanti alla Hyundai i30 N di Gabriele Tarquini (BRC) e alla Volkswagen di Benjamin Leuchter, il quale assieme alla Cupra di Mikel Azcona (PWR Racing) è fra i migliori dei debuttanti di Macao.

Frédéric Vervisch (Comtoyou Racing) e Nicky Catsburg (BRC-Lukoil) piazzano le rispettive Audi RS 3 LMS e Hyundai i30 N in undicesima e dodicesima posizione, seguiti dal leader del campionato, Esteban Guerrieri, a bordo della Honda Civic Type R della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport; l'argentino ha però scelto di sostituire il motore, dunque scatterà dal fondo dello schieramento.

14° crono per Robert Dahlgren al volante della seconda Cupra della PWR Racing, con la Honda Civic Type R di Tiago Monteiro (KCMG) che va a chiudere la Top15, fuori dalla quale restano alcuni protagonisti delle Prove Libere di ieri, come ad esempio Johan Kristoffersson (Volkswagen - SLR), Jean-Karl Vernay (Audi - Leopard Racing), Néstor Girolami (Honda - ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) e Ma Qing Hua con l'altra Alfa Romeo Giulietta Veloce del Team Mulsanne-Romeo Ferraris.

Jim Ka To ottiene invece il miglior tempo fra le wildcard terminando 27° sulla Honda Civic Type R della KC Motorgroup.

A 12' dal termine è stata esposta la bandiera rossa per un incidente verificatosi al "Paiol", con Mehdi Bennani (SLR) a muro rovinando la propria Volkswagen Golf GTI TCR.

La Seconda Qualifica è cominciata subito con il colpo di scena in Q1, quando a pochissimi secondi dalla fine Gordon Shedden è finito contro al muro della curva "Moorish" ostruendo il passaggio a chi seguiva. Un paio di vetture hanno scansato l'Audi RS 3 LMS del pilota Leopard, ma Michelisz non è riuscito a trovare il varco tamponandola rovinosamente e ritrovandosi perpendicolarmente al tracciato bloccando tutti.

L'ungherese, che in quel momento aveva il quarto tempo, resta quindi ai box per la Q2, mentre non hanno potuto evitare l'eliminazione i due Comtoyou Racing - Niels Langeveld (Audi RS 3 LMS) e Tom Coronel (Cupra) - il sostituto di Farfus in BRC-Lukoil, Luca Engstler, Shedden, le Honda Civic Type R di Attila Tassi (KCMG) e Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), e Bennani. Penalizzati dall'episodio sopracitato anche Azcona e Ma, relegati in 12a fila davanti a Leuchter (che a sbattuto alla "Maternity") e Monteiro, incapace di trovare pista libera per poter segnare un crono. Fanalini di coda tutti i piloti wildcard, primo dei quali Kai Fung Lo con l'Audi RS 3 LMS del Tian Shi Zuver Team.

Come avvenuto in Q1, anche in Q2 Huff ha centrato il miglior tempo, con Catsburg autore di un colpo di reni finale che lo ha portato ad ottenere il secondo posto seguito da Priaulx, Vernay e Kristoffersson, tutti passati alla lotta per la pole position, mentre mastica amarissimo Muller, fuori dalla terza manche per soli 0"015.

Anche Ceccon aveva assaporato il passaggio del turno, ma all'ultimo tentativo il bergamasco viene battuto dai rivali ritrovandosi settimo e davanti alle Lynk & Co di Björk ed Ehrlacher. Al francese il piazzamento è utilissimo per poter scattare dalla prima fila della griglia invertita di Gara 2, dove la prima casella dello schieramento sarà preziosissima per Guerrieri in termini di campionato, dato che a Tarquini non è riuscito il colpaccio. Il "Cinghiale" ha atteso fino all'ultimo ai box per avere pista gommata e spazio, ma si deve accontentare dell'11° posto, con dietro Michelisz impossibilitato a girare per l'incidente della Q1.

Il primo a scendere in pista in Q3 è Huff, che non è brillantissimo nel settore 2 rispetto alle sue medie viste in precedenza, ma segna un buon 2'28"538. Catsburg fa meglio dell'inglese nel settore 1, ma perde negli altri e si ritrova dietro al britannico, ma davanti a Kristoffersson, che alla "Moorish" arriva largo e sfiora le barriere e accumulando ulteriore ritardo. Vernay è da record nel settore 1, restando in linea con i tempi di Huff nel 4° superando l'olandese e lo svedese. L'ultimo sussulto lo regala Priaulx facendo il record nel settore 2, ma chiudendo a soli 0"206 da "Huffy", che quindi è in pole per Gara 3, dove verrà affiancato dal connazionale, con dietro Vernay, Catsburg e Kristoffersson.

CLASSIFICA PRIMA QUALIFICA

SECONDA QUALIFICA - Q1

SECONDA QUALIFICA - Q2

SECONDA QUALIFICA - Q3