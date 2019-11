Macau: Muller vince Gara 1, Michelisz torna leader del WTCR

Yvan Muller non si arrende per niente nella lotta per il titolo e vince autorevolmente Gara 1 del FIA WTCR a Macao battendo Norbert Michelisz negli otto giri previsti, dove incredibilmente non ci sono state Safety Car. Sui 6,12 km del Circuito da Guia, il pilota della Cyan Racing - autore della pole position - è stato perfetto fin dallo spegnimento dei semafori, tenendo la propria 03 davanti alla Hyundai i30 N dell'aggressivo rivale della BRC fino alla bandiera a scacchi.

Al via la velocità delle Lynk & Co ha consentito ad Andy Priaulx di restare terzo con la 03 della Cyan Performance, seguito da quella del suo compagno di squadra Yann Ehrlacher, che ha superato Kevin Ceccon, mentre Rob Huff ha scavalcato Thed Björk, con Gabriele Tarquini rimasto ottavo davanti all'indiavolato Frédéric Vervisch e a Nicky Catsburg.

Muller non ha ceduto di un millimetro e alla fine va a prendersi una vittoria preziosissima in termini di lotta per il titolo, dato che si tiene dietro Michelisz (nuovo leader della serie), mentre Esteban Guerrieri, partito ultimo per il cambio del motore sulla Honda Civic Type R della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, ha preferito alzare bandiera bianca al giro 6 non riuscendo a risalire la china.

In casa Cyan Racing/Performance hanno invece giocato ogni carta possibile per far guadagnare punti a Björk, imponendo a Priaulx ed Ehrlacher il sacrificio di farsi da parte nel corso della gara. Per il francese si è trattato di lasciare strada addirittura a Ceccon e Huff prima di vedere sfilare lo svedese, mentre l'inglese deve rinunciare ad un podio fino a quel momento meritatissimo, ceduto a Ceccon a due curve dal termine.

Per il bergamasco del Team Mulsanne-Romeo Ferraris è un'altra grande prova al volante della Alfa Romeo Giulietta Veloce, confermando il suo agio sui circuiti cittadini, sfoggiando una bella prestazione che lo ha visto più volte insidiare le Lynk & Co nel corso del primo round del weekend macanese.

Huff giunge quarto ed è il migliore dei piloti della Sébastien Loeb Racing armati di Volkswagen Golf GTI, seguito da Björk, Priaulx e un Vervisch grande protagonista di sorpassi a ripetizione con l'Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing, passando Ehrlacher e la Hyundai i30 N di Tarquini tra il giro 4 e il giro 5. Il "Cinghiale" precede il collega della BRC-Lukoil Catsburg, seguito dalla Volkswagen Golf GTI di Johan Kristoffersson (Sébastien Loeb Racing) e dalle Cupra di Aurélien Panis (Comtoyou Racing) e Robert Dahlgren (PWR Racing).

In zona punti terminano anche le Honda Civic Type R di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport e KCMG affidate a Néstor Girolami e Tiago Monteiro, che battono il debuttante a Macao, Luca Engstler (Hyundai, BRC-Lukoil).

La "Lisboa" ha invece visto finire fuori Jean-Karl Vernay (Audi - Leopard), Mikel Azcona (Cupra - PWR Racing), Benjamin Leuchter (Volkswagen - SLR), Ma Qing Hua (Alfa Romeo) e Niels Langeveld (Audi - Comtoyou) senza dover neutralizzare la gara.

In classifica piloti, Michelisz ritrova la leadership a quota 306 punti, superando Guerrieri che resta a 288, mentre risalgono Muller a 270 e Björk a 259, con Tarquini quinto a 200.

Fra i team è ancora lotta apertissima tra Cyan Lynk & Co (529 punti), BRC Hyundai N Squadra Corse (506) e ALL-INKL.COM Münnich Motorsport (486).