Macau: Guerrieri penalizzato, perde la pole di Gara 2 del WTCR

Altro colpo di scena nel weekend del FIA WTCR a Macao: Esteban Guerrieri, incappato in un fine settimana molto difficile fino ad ora, è stato privato della pole position di Gara 2 in seguito ad una penalizzazione inflittagli dai commissari.

La lotta per il titolo si sta facendo sempre più serrata (e ad occhio i più favoriti sono i ragazzi della Lynk & Co), con l'argentino leader della classifica piloti sanzionato per aver ostacolato la Hyundai i30 N di Nicky Catsburg (BRC-Lukoil) nel corso della seconda qualifica di oggi, nella quale il portacolori della Munnich Motorsport aveva ottenuto la partenza al palo nella griglia invertita del secondo round grazie al decimo tempo firmato a bordo della sua Honda Civic Type R.

Guerrieri viene retrocesso di tre piazze in griglia e a beneficiarne sono proprio i concorrenti Lynk & Co, ovvero Yann Ehrlacher (Cyan Performance) e Thed Björk (Cyan Racing), oltre a Kevin Ceccon, che sale terzo con l'Alfa Romeo Giulietta Veloce del Team Mulsanne-Romeo Ferraris.

Chi invece non prenderà parte al resto del fine settimana sul Circuito da Guia è Gordon Shedden, la cui Audi RS 3 LMS è uscita troppo malconcia dal botto delle prove di stamattina perché gli uomini del Leopard Racing Team WRT potessero aggiustarla.

Non ci saranno nemmeno le wildcard Anson Wong, Terence Tse, James Tang ed Arthur Law, tutti ampiamente fuori dal 107% per potersi schierare in Gara. Un risultato che dovrebbe far pensare - una volta tanto - gli organizzatori a chi dare la possibilità di correre nella massima serie turismo del mondo, quando nel programma di Macao è presente anche la gara del turismo locale, evidentemente più adatta a piloti del loro potenziale.