Lynk & Co conferma Muller-Ehrlacher: assalto di famiglia al WTCR

La Lynk & Co ha deciso di formare un team... di famiglia per la stagione 2020 del FIA WTCR che la vedrà impegnata con quattro vetture.

Yvan Muller ed Yann Ehrlacher saranno ancora al volante delle 03 TCR gestite dalla Cyan Racing, ma questa volta nella stessa squadra, ovvero la Cyan Racing Lynk & Co, squadra Campione in carica della massima serie turismo.

Zio e nipote francesi sono i primi due piloti annunciati dal marchio di Geely Group Motorsport, in attesa di avere conferma dell'altra coppia che andrà a formare la line-up della Cyan Performance Lynk & Co (nella quale ci sarà senz'altro Thed Björk).

"Non vedo l'ora di iniziare e voglio raggiungere il vertice - ha detto Ehrlacher, vincitore di due gare lo scorso anno - Il 2019 è servito per imparare, l'inizio è stato difficile e dopo abbiamo lavorato per i nostri compagni di squadra. Spero di cominciare meglio stavolta e di poter essere messo bene a metà stagione in modo da poter lottare per il titolo. Yvan mi aiuta in ogni situazione, sia nel motorsport che a casa. Per me è il terzo anno in questa serie, nemmeno il 10% di quello che lui ha fatto in carriera, dunque essere in squadra con lui mi darà modo di imparare il più possibile. Se mi avessero detto 7 anni fa, quando andai a vedere la mia prima gara di WTCC dove correva mio zio, che oggi sarei stato in squadra con lui, avrei firmato immediatamente".

Muller ha aggiunto: "Alla fine lo scorso anno eravamo nella stessa squadra, abbiamo condiviso tutto, dalle riunioni ai viaggi. Sono felice ora di essere nella medesima line-up con Yann! E' migliorato tantissimo e ha solo 23 anni, quindi ancora tanto da imparare, ma ha esperienza e qualità molto più alte rispetto a tanti altri piloti. Ovviamente dovrà crescere e lavorare a modo suo, affinando la propria tecnica. E' sempre stato il mio obiettivo da quando ha iniziato".

"Da quando sono rientrato mi sono reso conto che ho ancora il piacere di correre. Con Yann al mio fianco l'obiettivo diventa farlo crescere e dargli più motivazioni, trasmettendogli la stessa passione mia. Lui mi ha dato una mano ad essere competitivo, lo abbiamo visto l'anno scorso. La Lynk & Co Cyan Racing è la squadra migliore perché tutti sono uniti nello stesso progetto, tra Cina e Svezia. C'è grande motivazione e la voglia di lottare ancora per il Mondiale nel 2020. Il 2019 ha sottolineato l'impegno e la forza di questo team nel primo anno di gare, siamo riusciti ad arrivare al successo dopo pochi test e a combattere per il titolo in soli 12 mesi. Non c'è dubbio che spingeremo ancora di più quest'anno".

Christian Dahl, AD e fondatore della Cyan Racing, si è detto contentissimo di questa scelta: "Nonostante la situazione sia incerta a causa della pandemia di Coronavirus, una sicurezza l'abbiamo e sono i nostri primi due piloti del WTCR, ossia Yvan e Yann. Stiamo monitorando tutto prendendo le dovute misure di sicurezza, fornendo il massimo supporto a chi è coinvolto nel campionato, che è stato posticipato come sappiamo. Utilizzeremo questo periodo di sosta per continuare a prepararci bene una volta che si potrà rientrare in pista. Yvan e Yann hanno contribuito fortemente ai progressi e al successo della passata stagione, non vediamo l'ora di cominciare la grande sfida che si aspetta nel WTCR 2020 assieme a loro".