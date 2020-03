Le zavorre TCR ora assegnate alla prima metà delle Qualifiche

Il Dipartimento Tecnico del TCR ha finalmente reso noti i parametri che verrano presi in considerazione quest'anno per il calcolo del Compensation Weight di tutte le auto omologate presenti alle varie serie di WSC Group.

Come era stato annunciato già tempo fa, i Pesi di Compensazione nel 2020 saranno assegnati in base ai tempi cronometrati realizzati durante le sessioni di Qualifica e non più in gara, per prevenire le "furbate" di chi - ormai tagliato fuori dai giochi - alzava il piede per avere meno zavorra al round successivo.

Nello specifico, ora sono prese in considerazione solo le vetture della prima metà della classifica e si calcolerà il tempo medio ottenuto sul giro fra ogni macchina e quella che la precede. In questo modo, tutti gli stessi modelli avranno il medesimo Compensation Weight, tranne nel caso in cui il divario sia fuori dai parametri della formula automatica; dovesse accadere, allora il peso aggiuntivo verrà ridotto del 50%.

Tutte le vetture classificate nella seconda metà delle graduatorie non dovranno caricare alcun Peso di Compensazione.

La stagione 2020 comincerà con le auto tutte sui pesi definiti dal bollettino del Balance of Performance, e senza aggiunte; successivamente, il calcolo per queste ultime verrà effettuato nuovamente dopo ogni Qualifica, basandosi ovviamente sui migliori tempi ottenuti in generale (che siano essi stati segnati in Q1 o Q2).

Per concludere, il massimo Compensation Weight è uguale allo scorso anno, ovvero 60kg. 30kg vengono invece assegnati d'ufficio a tutti i piloti o mezzi alla prima uscita in ciascuna serie, ma anche a chi cambierà auto nel corso della stagione.

“Il motivo di questo cambiamento è per prevenire mosse da parte di team e piloti che rallentavano nel corso delle gare segnando giri più lenti - ha confermato il presidente di WSC, Marcello Lotti - Abbiamo pensato che concentrarci di più sui tempi delle Qualifiche fosse meglio, dato che qui si riflettono maggiormente le prestazioni delle vetture. Inoltre è stato scelto di restringere il Compensation Weight ai risultati della prima metà della classifica, per non penalizzare troppo i più lenti".

Il sistema è applicabile fin da subito, ad eccezione delle gare endurance (del minimo di 2 ore) e del FIA WTCR.