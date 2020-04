La stagione 2020 del WTCR si svolgerà solo in Europa

La stagione 2020 del FIA WTCR si svolgerà solamente in Europa. La FIA ed il promoter Eurosport Events stanno infatti cercando di stilare un calendario che vada da agosto a novembre, come annunciato sabato scorso in aggiunta alla cancellazione del round di Vila Real.

Secondo le informazioni raccolte da Motorsport.com, per la massima serie turismo è diventato improponibile correre solamente la seconda parte del campionato in Asia, visto che la situazione legata alla pandemia di Coronavirus non consente di muoversi nell'immediato, ma nemmeno di programmare un futuro così lontano da casa per i team e i piloti coinvolti.

L'idea è quindi di restare nel Vecchio Continente, parlando con i promoter e i circuiti per capire dove poter andare a gareggiare, anche perché con il rinvio dei vari appuntamenti motoristici non è per niente facile incastrare le necessità di una serie e l'altra.

Dunque niente trasferta asiatica, che come sapevamo prevedeva la confermata Ningbo in Cina, la novità della Corea del Sud con l'Inje Speedium, la storica Macao e il gran finale in Malesia a metà dicembre assieme al Mondiale Endurance di Moto.

Eurosport aveva intenzione di provare a mantenere le 20 gare che erano state inizialmente previste, spalmando quelle perse (Ungheria, Germania e Portogallo) nei rimanenti weekend. Per il momento non sono giunte notizie da Aragón e Salzburgring, che di fatto sono rimaste le uniche due tappe europee inizialmente previste.

A questo punto bisognerà attendere i prossimi giorni, quando la FIA renderà noto il nuovo calendario del WTCR.