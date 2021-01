Klim Gavrilov pronto al balzo nel WTCR con il team VRC

Klim Gavrilov nel 2021 è pronto per compiere il grande salto nel FIA WTCR.

Secondo le notizie raccolte da Motorsport.com, il pilota di San Pietroburgo dopo essersi fatto le ossa nel TCR Russia durante gli ultimi tre anni, sarà al via della massima serie turismo.

Gavrilov sarà seguito dal team VRC, squadra russa della città del ragazzo con la quale aveva fatto anche un paio di apparizioni nel TCR Italy durante il 2019.

"Era importante per noi approdare al WTCR con una squadra nazionale - ha detto in esclusiva a Motorsport.com Yuri Gavrilov, papà e manager del russo - In passato abbiamo avuto esperienze con squadre di kart straniere, ma non abbiamo visto in loro alcuna conoscenza in più rispetto ai nostri ragazzi".

La compagine russa ha già una Audi RS 3 LMS e una Hyundai i30 N, ma la scelta della vettura verrà fatta più avanti, in accordo anche col promoter Eurosport Events visto che il team rientrerà nella categoria degli indipendenti che prendono parte al WTCR Trophy, e attendendo anche di vedere quali saranno i parametri del nuovo Balance of Performance.

"L'anno scorso abbiamo schierato la Hyundai e alla fine della stagione Klim davanti a tutti gli altri piloti che avevano la i30 N. La squadra sa come si lavora duramente, io e lui ci siamo impegnati nella preparazione delle macchine nei test e nelle gare, per cui conosciamo bene il tutto e i risultati infatti sono arrivati".

Informazioni aggiuntive di Kirill Kachnov