Il WTCR "salva" le gare spalmandole, ma per quanto ancora?

Il FIA WTCR ha adottato uno stratagemma interessante per garantire lo stesso numero di gare nell'arco della stagione.

Gli eventi motoristici di tutto il mondo stanno facendo i conti con l'epidemia di Coronavirus, che fra rinvii e cancellazioni hanno martoriato i calendari privando i fan delle manifestazioni, o spostandole più avanti nell'anno.

Il promoter della massima serie turismo, Eurosport Events, si è ritrovato prima senza il round di Marrakech (per mancanza di investimenti da parte del Marocco), sostituito dal Salzburgring, poi a fare i conti con la pandemia di Covid-19 che ne ha cancellato i test privati di Aragón e le gare di Ungheria e Germania.

Dovendo necessariamente tenere il "buco" estivo per consentire lo spostamento dei materiali dall'Europa all'Asia via mare (per disputare gli appuntamenti della seconda metà del 2020), non ci sono i tempi materiali per trovare rimpiazzi o posticipare le gare che attualmente non possono avere luogo per via delle restrizioni imposte.

Dopo la cancellazione del Nürburgring Nordschleife avvenuta ieri sera, François Ribeiro ha spiegato che l'obiettivo è tenere il medesimo numero di corse spalmando quelle cancellate sui vari weekend rimasti.

“Salute e sicurezza sono assolutamente le priorità, come avevamo detto già in precedenza. La nostra intenzione è di mantenere 20 gare nel 2020 e quelle del Nürburgring Nordschleife verranno rimpiazzate da Vila Real e Salzburgring - spiega il manager francese - Continuiamo a monitorare la situazione anche della Slovacchia, dove dovremmo cominciare il 5-7 giugno, assieme a FIA e promoter locale. Se necessario, utilizzeremo lo stesso procedimento anche per rimpiazzare le gare dello Slovakia Ring con gli altri eventi del WTCR dopo l’estate”.

La strategia adottata è quella di inserire una sessione di Qualifica e una Gara in più nei restanti fine settimana. A questo punto il calendario prevede l'inizio in Slovacchia la prima settimana di giugno, per poi spostarsi in Portogallo (19-21 giugno) e Spagna (3-5 luglio); sia a Vila Real che ad Aragón avremo quindi una doppia Qualifica e tre gare, in sostituzione di quelle "perse" all'Hungaroring e Nürburgring.

In Austria si andrà il 24-26 luglio, poi tutti in vacanza per trasferire i materiali in Cina, dove si disputeranno le gare di Ningbo il 18-20 settembre. A seguire abbiamo Corea del Sud (Inje Speedium il 16-18 ottobre), Macao (19-22 novembre) e Malesia per il gran finale di Sepang il 10-13 dicembre.

Il problema è se il Coronavirus dovesse costringere anche i restanti paesi europei a cancellare le loro corse; in questo caso potremmo avere un'intensissima stagione solo in Asia, ma con meno gare per forza di cose essendoci in programma solo quattro eventi, e di conseguenza non potendo certamente affrontarne cinque per weekend.

Per quanto riguarda il 2021, Ribeiro ha voluto specificare che il Nordschleife resta una delle priorità da inserire in calendario.

“Rispettiamo a pieno la decisione del promoter ADAC Nordrhein di rimandare la 24h di quest'anno secondo le misure prese dal governo in questo momento difficile. ADAC Nordrhein è nostro partner in Germania dal 2015 e faremo di tutto per avere il WTCR ancora in azione su questa grande pista. Speriamo che tanti fan possano andare alla gara di settembre, che resta un evento unico”.