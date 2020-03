Hyundai all'assalto del WTCR ancora con BRC, Tarquini e Michelisz

Squadra che vince non si cambia. Questo è il motto che Hyundai Motorsport Customer Racing ha scelto anche per la stagione 2020 del FIA WTCR, nella quale si presenterà a braccetto con il BRC Racing Team e con il Team Engstler, confermando quelli che sono stati gli ultimi due Campioni del Mondo della serie, vale a dire Norbert Michelisz e Gabriele Tarquini.

Andrea Adamo, Direttore del reparto corse della Casa coreana, ha quindi puntato sul sicuro affidando le sue Hyundai i30 N alla gestione del team di Cherasco, ovvero la squadra che ha sviluppato e reso vincente la TCR costruita ad Alzenau. Quest'anno la compagine piemontese si chiamerà BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, mentre nell'altra parte dei box ci saranno i ragazzi dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.

E naturalmente al volante non potevano mancare i due piloti che hanno conquistato l'iride, vale a dire Michelisz (nel 2019) e Tarquini (nel 2018), ai quali verranno affiancati Luca Engstler, giovanissima promessa emersa con il programma giovani di Hyundai, e il confermato Nicky Catsburg, tutti armati di i30 N TCR nuove di zecca.

"Dopo aver vinto il titolo l'anno scorso, sono ovviamente contento di continuare con la Hyundai i30 N TCR e la BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse per il 2020 - ha detto Michelisz - Per me è un accordo che mi rende tranquillo e in cui mi trovo bene, si lavora ottimamente con la BRC e con Gabriele come compagno di squadra abbiamo ottenuto grandi risultati negli ultimi due anni. Ovviamente questo che arriva rappresenta una sfida tutta nuova, ci sono piste nuove in calendario, così come le gomme che saranno un'incognita per tutta la griglia. Sono sicuro che anche i nostri avversari stanno lavorando duramente per essere pronti, ma anche noi vogliamo iniziare forte e anche se sono il Campione in carica, so che possiamo andare più forti nel 2020".

Il "Cinghiale" ha aggiunto: "Sono entusiasta in vista della nuova stagione nel FIA WTCR, tornando a correre ancora con la Hyundai i30 N TCR e la BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. Assieme a Norbi siamo stati molto veloci negli ultimi due anni, personalmente la mia sfida è essere ancora in lotta per la vittoria regolarmente e combattere per il titolo a fine anno, cosa per cui corriamo. Dobbiamo comunque tenere conto anche della classifica team, nel 2019 abbiamo chiuso secondi e sarebbe bello nel 2020 portare a casa entrambi i titoli".

Catsburg resta con Hyundai dopo una prima annata in crescendo: "Mi sono divertito moltissimo a guidare la i30 N nel FIA WTCR l'anno scorso. Questo campionato ha diverse gare stupende e i migliori piloti del mondo, ovunque abbiamo visto competizione altissima. Sono entusiasta di continuare a correre qui con una nuova squadra, la Engstler Motorsport, che è debuttante nel WTCR, ma ha grande esperienza e successo con la i30 N accumulata in tutto il mondo. Spero di poter aggiungere qualcosa in questa stagione, abbiamo ancora due mesi per prepararci per il primo evento e sono sicuro che tutti saranno impegnatissimi".

Dopo le due gare (Slovacchia e Macao) del 2019, il giovane Engstler ha l'occasione Mondiale: "Correre nel WTCR è un sogno per me, adoro il TCR e la Hyundai è una delle migliori auto della categoria. Ringrazio Hyundai Motorsport Customer Racing perché faccio parte del programma Junior dallo scorso anno e spero di trarne vantaggio. Vorrei imparare molto da Norbi, Gabriele e Nicky, nel 2019 hanno creduto molto in me facendomi gareggiare a Macao, è stata una grande esperienza che penso possa aiutarmi quest'anno. Mi auguro di ripagare il supporto datomi portando la i30 N davanti a tutti nel WTCR".

Soddisfatto anche Gabriele Rizzo, Team Principal di BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse: "BRC Racing Team ritorna con piacere a gareggiare nel WTCR 2020. Ciò è possibile grazie alle misure di riduzione dei costi messe in atto dalla FIA. Riteniamo che occorrerà fare di più in futuro, perché per i team è sempre più difficile trovare il budget necessario per partecipare. Siamo contenti di confermare Norbert e Gabriele al BRC Racing Team per il 2020. Negli ultimi due anni hanno dato prova di essere una combinazione potentissima a bordo della Hyundai i30 N TCR, e siamo certi che questa stagione ci potranno portare ad un livello superiore. Con due titoli WTCR consecutivi da difendere, lavoreremo duramente in vista dei test e arriveremo alla prima gara nella miglior forma possibile per gareggiare in testa”.

Andrew Johns, responsabile di Hyundai Motorsport Customer Racing, ha aggiunto: "La Hyundai i30 N TCR ha già un record fantastico nel WTCR e la line-up dei suoi team clienti fa ben sperare in un prosieguo anche in questa stagione. BRC Racing Team ed Engstler Motorsport sono due delle squadre di maggior successo nel mondo e averle come clienti è fantastico. Se non avessero ridotto i costi, non sarebbe stato possibile esserci quest'anno nella serie. Per Engstler Motorsport e Luca Engstler balzare nel WTCR dopo le affermazioni a livello nazionale e continentale è la dimostrazione del potenziale loro e della macchina, combinazione fortissima per il TCR".