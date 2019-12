Guerrieri: "Siamo tutti alla pari, deciderà Dio il Campione WTCR"

La prova del 9. Questi sono i punti che separano Esteban Guerrieri da Norbert Michelisz nella classifica piloti del FIA WTCR, quando siamo a pochi giorni dall'evento finale della serie che si disputa in Malesia.

A Sepang il portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport dovrà provare la rimonta, contando molto su una Honda Civic Type R che sarà più leggera in termini di zavorre rispetto alla Hyundai dell'ungherese, ma anche sull'ottimo lavoro svolto dalla squadra tedesca coadiuvata dai tecnici di JAS Motorsport.

“Ho già raggiunto l’obiettivo di arrivare alla fine in lotta per il titolo; ciò significa che abbiamo lavorato benissimo per tutto l’anno, combattendo sempre e cogliendo ogni occasione. Sono orgoglioso anche dei miei compagni Honda - ha detto l'argentino, che si mostra determinatissimo per quest'ultimo round del 2019 che assegnerà il titolo - Ho provato a Sepang ad inizio anno, è una bella pista, molto lunga e dove possono accadere tante cose, inclusi cambiamenti meteo. Questo mette un pizzico di pepe in più”.

Oltre a Guerrieri e Michelisz, in bagarre per la corona iridata ci saranno anche Yvan Muller e Thed Björk, temibile coppia della Cyan Racing Lynk & Co che però non spaventa più di tanto il sudamericano, convinto di potersela giocare alla pari coi rivali.

“Nessuno è più forte fra noi. 'Norbi' è davanti e quindi è tutto in mano sua, ma siamo in quattro con tre macchine diverse e lotteremo in modo serrato sicuramente. Proveremo ad essere lì fino alla fine, deciderà Dio chi dovrà vincere”.