FIA e WTCR rispondono a Hyundai: "Pari opportunità per tutti!"

La scelta piuttosto roboante di Hyundai Motorsport di ritirare le i30 N dei team clienti dalle gare del FIA WTCR al Nürburgring Nordschleife ha ricevuto una breve e secca risposta dai vertici del campionato.

Questa mattina la massima serie turismo si era svegliata con la clamorosa notizia della scelta di non correre sull'Inferno Verde presa da Andrea Adamo e i suoi collaboratori, in polemica sulle scelte gestionali che ha da sempre avuto il WTCR.

Verso l'ora di pranzo è arrivato un comunicato congiunto redatto e firmato da FIA, WSC e dal promoter Eurosport Events, che sottolinea quanto si stia cercando di fare per il bene della serie.

"FIA, WSC e il promoter del WTCR - Eurosport Events Limited (EEL) - prendono atto della scelta di Hyundai Motorsport di ritirarsi dalla WTCR Race of Germany. Le tre parti sono unite nella missione di garantire una competizione corretta a tutti gli iscritti, dal punto di vista sportivo, tecnico e di promozione, fornendo una piattaforma che dia pari opportunità a tutti. EEL, FIA e WSC porteranno avanti quello che vuole essere un dialogo costruttivo con i team clienti di Hyundai Motorsport".

L'ultima frase va un po' controcorrente rispetto a quanto hanno sempre dichiarato molto serenamente Adamo e Hyundai, ai quali non è mai andato giù che ci fosse un "accanimento" sulle i30 N tramite Balance of Performance e altre scelte - come l'ammissione della Cyan Racing Lynk & Co - che non darebbero le sopracitate pari opportunità a tutti di lottare in pista.

Da Geely Group Motorsport preferiscono sorvolare, probabilmente sentendosi tirati in ballo, con Alexander Murdzevski Schedvin che scaglia la classica 'palla in calcio d'angolo': "Siamo sorpresi dalla scelta della Hyundai di abbandonare la gara, ma non commenteremo oltre riguardo a specifiche decisioni prese dai nostri avversari", dice il capo delle Lynk & Co.

Da Honda Racing/JAS restano come sempre abbottonati, continuando sulla linea del guardare in casa propria: "Per principio, non commentiamo mai le scelte che prendono altri costruttori. Possiamo solo dire che siamo dispiaciuti del loro abbandono", ha detto William De Braekeleer, manager di Honda Europe Motorsport.

A questo punto andranno riviste molte cose perché i team BRC ed Engstler Motorsport, con i loro piloti (Michelisz-Tarquini ed Engstler-Catsburg) ora si ritrovano a vedere da fuori il tutto e si spera possano riprendere a lavorare come sempre dal prossimo weekend in Slovacchia.