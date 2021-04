Hyundai Motorsport ha ufficializzato questa mattina la sua partecipazione al FIA WTCR anche per la stagione 2021.

La Casa coreana seguirà con il suo reparto Customer Racing i team BRC ed Engstler Motorsport, ma soprattutto avrà in pista la nuovissima Elantra N TCR, che era stata presentata lo scorso anno.

Questo mezzo è il quarto della gamma Hyundai, che ha in listino fra le sue auto turismo la i30 N (da quest'anno con un kit di aggiornamenti), la Veloster N e la Veloster N ETCR elettrica.

Come prevede il regolamento TCR, anche la Elantra è basata sul prodotto di serie stradale, con la versione da pista che era stata vista per la prima volta in azione a metà del 2020 in qualche foto-spia, catturata in livrea mimetica essendo ai primi passi su un circuito.

Oggi finalmente la Hyundai ha anche svelato quali sono tutte le caratteristiche tecniche di questa vettura, la prima a 3 volumi e costruita con la chiara intenzione di andare ad affrontare a muso duro Lynk & Co, Honda ed Audi.

A condurla saranno i confermati Gabriele Tarquini, Norbert Michelisz, Luca Engstler e il neoarrivato Jean-Karl Vernay, con il "Cinghiale" che è chiamato al riscatto con un nuovo numero sulla fiancata.

"Quest'anno ho scelto il #3 perché il #30 era legato alla i30, ma visto che abbiamo cambiato macchina ci stava modificare anche quello! - ha detto a Motorsport.com il Campione WTCR 2018 - In carriera mi sono sempre piaciuti i numeri a cifra singola, ma non ne ho mai avuto uno al quale ero legato particolarmente, cosa che invece accade con molti ragazzi di oggi che se li portano dietro dai kart. Ho vinto con numeri diversi, quindi speriamo che anche questo vada bene!"

Tornando alla Elantra N, andiamo quindi a vedere la scheda tecnica di questa nuova macchina griffata Hyundai Motorsport.

DIMENSIONI

Lunghezza: 4710mm

Larghezza:1950mm

Passo:2750mm

Peso minimo: 1265kg incluso il pilota

MOTORE

Turbo a 4 cilindri in linea, montato trasversalmente

Distribuzione: due alberi a camme in testa, 16 valvole

Cilindrata: 1998cc

Potenza massima: 350CV @ 7000 rpm

Coppia massima: 450Nm @ 3500 rpm

TRASMISSIONE

Trazione: anteriore

Cambio: Sequenziale a 6 marce con selettore al volante

Frizione: a doppio disco Cerametallic

Differenziale: multidisco a slittamento limitato con precarico esterno

TELAIO

Sospensione anteriore: McPherson con molle elicoidali, ammortizzatori a gas e barra antirollio

Sospensione posteriore: Assale multi-link a 4 bracci, molle elicoidali, ammortizzatori a gas, barra stabilizzatrice

Sterzo: pignone e cremagliera elettrici

FRENI

Sistema: idraulico a doppio circuito

Anteriori: pinze a sei pistoni, dischi ventilati in acciaio da 380mm

Posteriori: pinze a due pistoni, dischi in acciaio da 278mm

RUOTE

Cerchi aerodinamici Braid 10″x18″, progettati appositamente per Hyundai Motorsport

ALIMENTAZIONE

Serbatoio: 100 litri

INTERNI

Sedili da corsa OMP e cinture a 6 punti compatibili con collare Hans

