Due Hyundai in Malesia per le wildcard del WTCR Cheah e Syahrin

Mitchell Cheah e Hafizh Syahrin saranno al via dell'ultimo round del FIA WTCR in Malesia a bordo di due Hyundai i30 N.

Già annunciati come wildcard dell'evento (assieme a Douglas Khoo) come portacolori del Team Engstler, la coppia malese avrà la possibilità di salire sulla vettura coreana, dopo che inizialmente si era detto che avrebbero condotto delle Volkswagen Golf GTI.

Il Team Engstler, infatti, ha sempre schierato Cheah con la macchina tedesca, facendolo correre quest'anno in TCR Germany dopo il debutto nel TCR Asia, ma il legame instaurato con gli uomini di Alzenau - che hanno portato alla squadra di Franz Engstler proprio la Hyundai per suo figlio Luca - hanno cambiato gli scenari.

Entrambi i piloti affronteranno così la primissima avventura nella serie e con la Hyundai (vettura Campione in carica con Gabriele Tarquini e che potrebbe confermarsi tale grazie a Norbert Michelisz), prendendone le misure in un paio di giorni di test organizzati ad hoc a Sepang lunedì 9 e martedì 10 dicembre, tenendo anche conto che dovranno caricare 20kg di zavorra come prevede il regolamento per chi è al debutto in campionato.

"La Hyundai i30 N TCR ed Engstler Motorsport hanno avuto ottimi successi in Asia nel 2019 grazie alle vittorie in TCR Asia e Malaysia - ha dichiarato Andrew Johns, responsabile vendite di Hyundai Motorsport Customer Racing - Presentarci con le nostre wildcard al gran finale del WTCR è il modo migliore per concludere l'anno sportivo in questa regione. Sono sicuro che nel weekend piloti e team sfrutteranno al meglio la conoscenza del posto per ottenere ottime prestazioni, sarà un evento entusiasmante".