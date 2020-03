Coronavirus: cancellati anche i test del WTCR ad Aragón

Anche i test pre-stagionali del FIA WTCR sono stati cancellati in seguito all'emergenza che il Coronavirus sta creando in tutto il mondo.

La sessione di prove ufficiali si sarebbe dovuta tenere il dal 24 al 26 marzo al MotorLand Aragón, in Spagna, ma il promoter Eurosport Events ha scelto di annullarli per sicurezza, come recita il comunicato emesso in giornata.

"Eurosport Events, promoter della serie, ha preso questa decisione per non mettere a rischio la salute di tutti i diretti interessati, come piloti, team, fornitori, media e pubblico".

Una nuova sessione di test collettivi verrà comunque riprogrammata in un'altra sede prima delle gare d'apertura della stagione 2020, fissate in Ungheria il weekend del 24-26 aprile.