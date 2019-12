Björk: "Mi aspettavo di lottare per il titolo, non ho paura"

Fra il quartetto in lizza per il titolo del FIA WTCR c'è anche Thed Björk, che ha 28 punti di ritardo dal leader Norbert Michelisz.

Il pilota della Cyan Racing con la sua Lynk & Co andrà a caccia della seconda corona iridata in Malesia e vuole cogliere l'occasione che si è guadagnato.

“E’ fantastico essere ancora in lizza per il Mondiale, ma se non ci fossi significherebbe che ho lavorato male - ha detto lo svedese - Volevo essere qui ed eccomi, me lo aspettavo. Ho già vinto due titoli in questo modo, non sento pressioni”.

Per tutto l'anno il Campione 2017 del WTCC si è dato da fare per fare crescere una 03 TCR che a volte è sembrata imbattibile, mentre in altre ha terribilmente sofferto la sua giovinezza.

“Avevamo piste nuove quest’anno e abbiamo provato ad allenarci al meglio al simulatore per adattare noi stessi e la macchina. Non ho mai corso a Sepang, ma non sono preoccupato, anzi. Sono più eccitato!”

Björk sa benissimo che se la squadra glielo chiederà, dovrà mettersi a disposizione di Yvan Muller, che al momento è terzo in campionato con 11 punti da recuperare a Michelisz. Fino ad ora lo ha fatto, compreso il weekend a Macao, ma il Mondiale è lì e non provare a vincerlo sarebbe assurdo...

“Non ho paura di nessuno, a Macao e durante l’anno ho combattuto serenamente con tutti. Non sono da solo, c’è anche Yvan, siamo forti entrambi, vediamo come andrà”.