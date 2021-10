Azcona Campione nel TCR Europe con la Cupra: "Ora voglio il WTCR"

Il pilota della Cupra Racing si è portato a casa il suo secondo campionato europeo siglando la pole position e vincendo Gara 1 a Barcellona, prima di tornare a Most per il doppio appuntamento del WTCR di domenica saltando Gara 2.

Prima del fine settimana del Mondiale, lo spagnolo era ottavo in classifica, oltre 30 punti dietro al campione in carica Yann Erhlacher. Ma 55 erano anche i punti che accusava di ritardo dopo l'apertura al Nurburgring Nordschleife e la successiva tappa dell'Estoril, quando è riuscito a ottenere solo un punto in quattro gare.

Tre podi nelle precedenti quattro uscite col team Zengo Motorsport tra Spagna ed Ungheria lo hanno rimesso in gioco e Azcona ha piazzato pure la sua Cupra Leon Competicion in pole position per la prima volta nel WTCR in Repubblica Ceca.

Gara 1 a griglia semi-invertita, lo ha visto risalire dal nono al settimo posto, mentre la Honda Civic di Néstor Girolami ha ottenuto la vittoria.

Scattando dalla pole position nella seconda gara di domenica, Azcona ha sbandato causa gomme fredde alla prima curva ed è stato superato dalla Hyundai Elantra N di Norbert Michelisz.

Gli incidenti alle loro spalle hanno causato la bandiera rossa, col basco a pressare l'ungherese, ma senza essere in grado di trovare un modo per passare di nuovo davanti.

Mikel Azcona, Zengo Motorsport CUPRA Leon Competición Photo by: WTCR

Azcona ha ora segnato più punti di qualsiasi altro pilota negli ultimi tre fine settimana di gara e si trova terzo in classifica dietro ad Ehrlacher ed Esteban Guerrieri, a 25 punti dalla vetta.

"Sono davvero contento del fine settimana, abbiamo preso punti davvero buoni per il campionato", ha detto.

"Nella seconda gara mi è piaciuto molto lottare con Norbi. Stavo spingendo molto forte perché mi sentivo davvero a mio agio con la macchina.

"Ora siamo terzi in campionato, che è incredibile considerando come abbiamo iniziato la stagione.

"Continuerò a lavorare e a lottare per il titolo".

Mikel Azcona, Zengo Motorsport CUPRA Leon Competición Photo by: WTCR

La performance di Azcona a Most è stata resa ancora più notevole dal doppio viaggio che gli ha fatto perdere energie nel fine settimana.

Dopo aver preso parte alle prove libere del WTCR e alle qualifiche sulla pista ceca il venerdì, è volato a Barcellona per disputare la giornata di sabato del TCR Europe dove è stato in grado di assicurarsi il titolo, saltando così la gara finale per tornare a Most per le due del WTCR di domenica.

"Sono Campione europeo al momento, quindi voglio essere Campione del Mondo in futuro. E perché non quest'anno?"