Azcona: "Al 95% posso combattere per il titolo WTCR"

Mikel Azcona si candida a priori fra i pretendenti al titolo 2021 del FIA WTCR.

Il pilota della Cupra Racing sta approfittando di queste settimane di pausa invernale non solo per definire i programmi che riguardano la prossima stagione della massima serie turismo, ma anche per ricaricare le batterie.

Il 24enne l'anno passato ha infatti partecipato a 32 gare da giugno a novembre, dividendosi tra WTCR, Campeonato de España Resistencia (CER) e facendo anche due eventi nel TCR Europe, oltre che presenziare ad Imola per il round finale del TCR Italy.

Dopo la prima uscita della nuovissima Cupa Leon Competición, messa a punto nel Mondiale dalla Zengő Motorsport, ora Azcona sente di poter puntare all'iride.

"Proverò a continuare nel WTCR, è il mio obiettivo e mi sto allenando duramente per farmi trovare pronto quando comincerà", dice il Campione del TCR Europe 2018.

"Se nel 2021 ripartiamo da dove abbiamo concluso il 2020, penso proprio che potremo combattere per la prima posizione".

In Spagna, nel penultimo appuntamento del WTCR, Azcona era riuscito a centrare il successo in Gara 2 combattendo poi per il podio, segno che la crescita della nuova Cupra si stava materializzando sempre più.

"Sono convinto che se riuscissimo a partire bene, a fine anno potrò essere in battaglia per il titolo. Questo è il mio obiettivo, direi che al 95% è certo che sarà così".